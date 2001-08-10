Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2019
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17:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Гидрологи обозначили единственный безопасный для рыбалки участок прибрежного льда

16 февраля припай устойчив в заливе Мордвинова от поворота дороги на село Мальково до мыса Свободный, на удалении от берега до 1,5 км. На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) выходить на лёд в этих местах опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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