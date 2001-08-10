В Южно-Сахалинске отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
В областном центре состоялся митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
У памятника сахалинцам, погибшим в Афганистане и Чечне, собрались члены боевого братства, родственники потерявших родных в боевых точках, ветераны силовых ведомств, представители органов власти и неравнодушные к страницам прошлого горожане.
- Сегодня мы вспоминаем события, ставшие неотъемлемой частью истории нашей страны. Три десятилетия прошло с тех пор, как советские войска покинули территорию Республики Афганистан. Закончилась локальная война, длившаяся почти 10 лет на чужой земле и унесшая тысячи молодых жизней, - выступил на митинге мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - Через огненное горнило Афгана прошло полмиллиона советских солдат и офицеров. В их числе было немало и наших земляков. Время идет, сменяются эпохи, но подвиг воинов-интернационалистов, их верность присяге и долгу не меркнут и по сей день. Мы искренне благодарим всех ветеранов боевых действий, прошедших испытание войной. Спасибо вам! И вечная память павшим героям!
Колонна участников митинга с портретами погибших земляков проследовала к мемориалу, где состоялось возложение цветов. Под звуки российского гимна и выстрелы салютной группы горожане почтили память сахалинцев и курильчан, исполнявших воинский долг в ходе боевых действий, вооруженных конфликтов, контртеррористических операций на территориях СССР, Российской Федерации и других государств.
После торжественное собрание, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана, прошло в ГДК «Родина».
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