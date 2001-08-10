В прошлом году материнский капитал получили 2,5 тысячи семей на Сахалине и Курилах
В 2018 году почти 2,5 тысячи островных семей стали обладателями государственных сертификатов на федеральный материнской (семейный) капитал. Его размер составляет 453 тысячи рублей, напомнили ТИА «Острова» в пенсионном фонде.
В Сахалинской области продолжается реализация государственной программы материнского (семейного) капитала (МСК). Начиная с 2007 года 31 тыс. 657 сахалинских и курильских семей получили сертификаты на маткапитал. Из них 2 тыс. 421 родитель стал обладателем сертификата в 2018 году. А наибольшее количество получателей сертификатов было отмечено в 2015 году — 3 тыс. 709 островных мам и пап.
Размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Чаще всего сахалинцы используют такую финансовую помощь от государства для улучшения жилищных условий. За все годы на эти цели полностью или частично было направлено 4 млрд 510 млн 110 тыс. рублей.
Многие родители потратили средства маткапитала на образовательные услуги детям. Общая сумма выплат составила – 227 млн 252 тыс. рублей. Обращаем внимание на то, что с прошлого года средства можно использовать для оплаты детского сада и яслей, не дожидаясь трехлетия ребенка.
24 мамы направили средства на увеличение своих пенсионных накоплений. В дальнейшем (до момента назначения накопительной пенсии) они могут изменить свой выбор и распорядиться средствами по другому или нескольким направлениям, предусмотренным программой маткапитала.
Для приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в территориальные органы Пенсионного фонда РФ на Сахалине и Курилах не было подано ни одного заявления.
А вот получателями ежемесячной выплаты до 1,5 лет в 2018 году стали 155 семей. Напомним, данное направление использования маткапитала стало возможным с января 2018 года для семей с низкими доходами. Общая сумма выплат составила 17 млн 267 тыс. 213 рублей.
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