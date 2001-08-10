На Сахалине стартовал заключительный этап Всесибирской олимпиады школьников
В воскресенье, 17 февраля, в Южно-Сахалинске начался заключительный этап Всесибирской открытой олимпиады школьников. Призеры и победители олимпиады получат приглашения в Летнюю школу в новосибирском Академгородке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
Всесибирская открытая олимпиада школьников (ВООШ) — самая масштабная предметная олимпиада для старшеклассников за Уралом. Олимпиаду проводит новосибирская физматшкола (Специализированный учебно-научный центр НГУ — СУНЦ НГУ) по профильным предметам: информатике, химии — олимпиады 1 уровня в официальном Перечне РСОШ, физике, математике, биологии — олимпиады 2 уровня. В этом году впервые прошла олимпиада по астрономии — она пока не входит в Перечень РСОШ.
Олимпиада проводится в три тура: два отборочных и один заключительынй. Чтобы попасть на заключительный этап, нужно стать призером или победителем одного из отборочных туров.
В Южно-Сахалинске заключительный этап Всесибирской олимпиады проходит на двух площадках. Приглашения на олимпиаду по всем предметам получили около 50 старшеклассников Сахалина.
Одновременно Всесибирская олимпиада началась еще в 40 городах. Всего по итогам двух отборочных туров по шести предметам на заключительный этап приглашены около 7 000 учеников 7 – 11-х классов из России и Казахстана.
Заключительный тур олимпиады завершится 17 марта. Призеры и победители получат приглашения в Летнюю школу СУНЦ НГУ, которая пройдет в августе. Успешное окончание Летней школы дает право поступить в СУНЦ НГУ.
Всесибирская открытая олимпиада школьников — одна из старейших предметных олимпиад в нашей стране, проводится с 1962 года. Ежегодно олимпиадные площадки открываются более чем в 50 городах России и Казахстана. Южно-Сахалинск присоединился к очному этапу олимпиады в 2017 году. По итогам олимпиады 2017/2018 учебного года школьники из Сахалинской области заняли три призовых места на заключительном этапе (одно — по биологии, два — по физике).
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