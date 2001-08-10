Валерию Лимаренко рассказали про интернет на Курилах
По поручению главы островного региона был ускорен запуск в работу подводной волоконно-оптической линии связи, которая обладает пропускной способностью до 40 Гбит/секунду. Цены на высокоскоростной Интернет и кабельное телевидение не отличаются от сахалинских. Такую информацию в ходе рабочей встречи с главой островного региона Валерием Лимаренко озвучил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
- Также важно обратить внимание на ценовую политику. Современные цифровые сервисы необходимо предлагать курильчанам по тем же тарифам, которыми пользуются сахалинцы, – отметил Валерий Лимаренко.
Сегодня уже более половины жителей Курильска подключены к Интернету. В Южно-Курильске свыше 30 процентов жителей стали абонентами «Ростелекома». А до конца февраля планируется подключить к современной сети большую часть домов в селах Крабозаводское и Малокурильское на острове Шикотан.
- По инициативе региональных властей мы изменили подход к ценообразованию на Курильских островах. И на сегодняшний день жители Итурупа, Кунашира и Шикотана пользуются высокоскоростным Интернетом и смотрят кабельное телевидение по доступным тарифам, – сказал Александр Логинов.
Прокладка оптоволокна по дну Охотского моря велась в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития островов на 2016-2025 годы. Общая протяженность линии связи составила около 850 километров. На строительство были направлены средства федерального бюджета (2,7 миллиарда рублей) и ПАО «Ростелеком» (600 миллионов рублей).
В ходе встречи глава островного региона также отметил, что в ближайшие годы правительству Сахалинской области и «Ростелекому» предстоит большая совместная работа. Учитывая планы по развитию в регионе кластера цифровой экономики, дальнейшее сотрудничество с крупнейшей российской телекоммуникационной компанией представляется особенно актуальным.
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