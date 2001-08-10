Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

19 февраля у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы), в том числе в заливе Мордвинова, под воздействием отжимного ветра и максимальных приливов продолжатся подвижки и взломы припая.

Выходить на лёд крайне опасно, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на сахалинское управление Росгидромета.