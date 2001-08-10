В Южно-Сахалинске парень сделал оригинальное предложение девушке

В субботу, 16 февраля, житель Южно-Сахалинска делал необычное предложение своей девушке. Для этого потребовались десятки легковых машин, сообщает ASTV.RU.

Девушка по имени Диана ехала в автомобиле вместе с подругой. Вдруг ее стали обгонять другие машины, на задних стеклах каждой из них были надписи. Среди них – «У меня для тебя сюрприз», «Ты самая красивая». Так машины доехали до стоянки перед аэропортом Южно-Сахалинска. Там девушка увидела и завершающий плакат – «Выходи за меня замуж».

Диана вышла из машины, Алексей встал перед ней на колени и подурил кольцо. Девушка расплакалась и ответила согласием на предложение выйти замуж. В завершение будущих молодоженов поприветствовали клаксонами автомобилей.