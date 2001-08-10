Идет голосование за проект стелы в Южно-Курильске

В Южно-Курильском районе подготовлено ещё несколько вариантов въездного знака в посёлок. Год назад был вынесен на обсуждение жителей вопрос об установке при въезде в райцентр стелы. Общественность забраковала ту скульптурную композицию.

Эскизный проект въездной стелы подготовила организация из Санкт-Петербурга – ООО «Промстроймодуль». Компанией разработаны варианты экспозиции, основное их отличие состоит в том, в какой форме будет выполнен главный элемент конструкции.

Так, разработчики предлагают сделать въездную стелу в виде стилизованного маяка, в стены и верхнюю часть которого будут встроены светильники. Также будет присутствовать декоративный элемент «волны», на верхней горизонтальной поверхности которого будут установлены буквы.

Второй вариант: стела представляет собой три вертикальных плоских элемента со встроенной подсветкой и элементом «волны».

Проголосовать за понравившуюся композицию можно, написав комментарий в интернет -приемную администрации муниципального образования.