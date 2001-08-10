В 2018 году на Сахалине выявлено более двухсот фактов хищений электроэнергии

В 2018 году в ходе рейдов по выявлению несанкционированных подключений к электросетям, а также потреблению электроэнергии в обход приборов учета обнаружено свыше двухсот фактов хищений электроэнергии. Ущерб от действий нарушителей превысил 7 млн. рублей, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинэнергосбыте.

В течение прошедшего года проведено несколько сотен рейдов по выявлению энерговоровства, часть из них – совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Среди нарушителей - порядка двухсот граждан. Объем похищенной ими электроэнергии превысил 1,2 млн кВт∙ч, что в денежном эквиваленте составляет 4,8 млн рублей. Кроме того, факты нарушения правил электропотребления зафиксированы у 11 сахалинских предприятий. Ущерб от их неправомерных действий составил 2,5 млн рублей.

По фактам правонарушений, выявленных в 2018 году, судами рассмотрено более ста дел, возбужденных по ст. 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ. К административной ответственности привлечено 79 граждан. Согласно требованиям законодательства, лицо, потребившее электроэнергию в обход прибора учета, обязано оплатить объем похищенного ресурса. Его размер исчисляется исходя из установленной мощности всех электроприборов, подключенных в обход счетчика, или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере. Если лицо, уличенное в хищении, отказывается в добровольном порядке возмещать ущерб, его сумма взыскивается через суд.

Работа по выявлению и предупреждению фактов хищения электроэнергии направлена не только на возмещение ущерба компании, но и предотвращение нарушения правил энергобезопасности. Нередко неправомерные действия лиц, занимающихся энерговоровством, ведут к перепадам напряжения в сети, что, в свою очередь, может стать причиной возгораний, нанести вред жизни и здоровью окружающих.