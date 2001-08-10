На этой неделе на Сахалине пройдет симпозиум на языках КМНС

Более 50 человек примут участие во II Международном симпозиуме на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Он пройдет с 21 по 23 февраля.

Как сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова, в этом году в мероприятии принимают участие более 50 человек. Это коренные малочисленные народы Дальнего Востока, член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, сотрудники учреждений образования и культуры, краеведы, лингвисты. На симпозиуме состоятся пленарное и секционные заседания, на которых затронут темы национального языка в современном мире, семейных ценностей народов, возможностей учреждений образования и культуры, медиапространства в популяризации и распространении знаний о языковом многообразии. С докладами на родных языках выступят учёные- лингвисты, представители коренных народов, а также юные участники детско-юношеской конференции, проходившей в ноябре 2018 года.

Кроме публичных выступлений пройдут презентации виртуальной выставки ко дню рождения советского и российского этнографа Чунера Таксами и методического сборника «Возвращение к живому языку».

Также впервые на симпозиуме представят выставку по результатам фотоконкурса «Это Сахалин». На снимках гости увидят природу острова и жизнь коренных малочисленных народов.

Отметим, Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов. Примечательно, что второй симпозиум начнет работу 21 февраля, в Международный день родного языка.

Торжественная церемония открытия состоится в торгово-деловом центре «Столица» 21 февраля в 10:00.