Горячая телефонная линия «Ребенок в опасности!» пройдет в Южно-Сахалинске

В отделе опеки и попечительства департамента образования администрации Южно-Сахалинска 20 февраля проведут горячую телефонную линию.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации, специалисты проконсультируют горожан по вопросам защиты прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме этого, южносахалинцы смогут сообщить о детях, находящихся в социально опасном положении, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, о ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, и других фактах. Анонимные сообщения не принимаются, конфиденциальность гарантируется.

Консультацию можно будет получить с 9.00 до 13.00 по телефону 312-691 (доб. 2, 3, 7, 12, 13).