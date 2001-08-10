Южносахалинцам предлагают определить приоритеты в реализации общественно значимых инициатив
В Южно-Сахалинске стартует новый этап проекта инициативного бюджетирования по реализации общественно значимых проектов в сфере капитального строительства.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, с 2017 года благодаря программе развития инициативного бюджетирования на территории Южно-Сахалинска реализован ряд общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах. Так, построены спортивные площадки в Хомутово, Луговом, Синегорске, обустроена детская площадка в Ново-Александровске, отремонтирован памятник участникам Великой Отечественной войны и установлен хоккейный корт в Дальнем, обустроена зона отдыха в центре Синегорска, установлена спортивно-игровая площадка в Лиственничном. В этом году появятся спортивные и детские игровые площадки в Весточке, Ключах и Елочках, а также хоккейный корт в Старорусском. Из крупных проектов этого года - строительство дома культуры в Дальнем и сквера в Ново-Александровске.
Теперь от горожан ждут новых идей и инициатив. С 27 февраля в Южно-Сахалинске, планировочных районах и селах городского округа начнутся встречи с населением, где будут обсуждать проекты, которые жители хотели бы реализовать. График встреч будет опубликован дополнительно.
А пока жителям предлагают принять участие в опросе и проголосовать за объект, который должен быть построен.
Голосование проходит на главной странице официального сайта администрации областного центра. Для удобства опрос разбит на блоки: для жителей Южно-Сахалинска, планировочных районов и сел городского округа.
Цель опроса - получить объективные данные и четкое понимание того, какой объект необходим в том или ином районе, поэтому участников просят голосовать в конкретном блоке по месту жительства. Количество вариантов не ограничено.
Свои идеи также можно присылать на электронную почту press@yuzhno-sakh.ru (с пометкой «Инициативное бюджетирование»).
Опрос продлится до 26 февраля (включительно). Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут вынесены на дальнейшее обсуждение.
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