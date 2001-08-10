Лев Лорд в Сахалинском зоопарке отмечает юбилей

В субботу, 23 февраля, в Сахалинском зоопарке пройдет в честь юбилейного дня рождения льва Лорда. Ему исполнится 10 лет. Откроет праздничную программу обезьянка Абангу будоражащим танцевальным флешмобом. Под зажигательные африканские ритмы «Хакуна матата» участники на несколько минут перевоплотятся в настоящих туземцев, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Гостей праздника, явившихся на именины в наряде туземцев (юбочки и головные уборы), ждёт дополнительный сладкий бонус.

Дракон Тикава прилетит на именины друга на воздушных шарах и не с пустыми руками. Подарки и сюрпризы достанутся всем участникам праздника, утверждают в учреждении.

Кульминацией праздника станет традиционный праздничный обед льва с вручением ему подарков. Завершится праздник беспроигрышной лотереей. Подарки к юбилейному дню рождения льву Лорду можно приносить с 20 по 23 февраля в часы работы зоопарка в административное здание, кабинет № 4, а 23 февраля – с 10.00 до 14:00. Подарками могут быть пластиковые канистры, кегли, резиновые мячи, большие пластиковые или резиновые игрушки и другое.