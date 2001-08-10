В Южно-Сахалинске приступили к строительству временного участка теплотрассы для Лугового

Сахалинская коммунальная компания приступила к строительству временной теплотрассы, которая свяжет два коллектора, питающие северную часть города. Работы займут около 2 недель и позволят исключить из цепочки подачи тепла аварийный участок, из-за которого возникают перебои в теплоснабжении планировочного района Луговое.

Как напомнили ТИА «Острова» в мэрии, задачу обеспечить стабильное теплоснабжение жителей Лугового в отопительный период перед СКК поставил мэр Сергей Надсадин.

Как рассказал заместитель генерального директора СКК по капитальным ремонтам Павел Капишов, предстоит проложить около 450 метров временной теплотрассы.

- Необходимое количество труб имеется в наличии. Ведутся подготовительные работы. На участок завозятся трубы, железобетонные опоры, техника, - говорит Павел Капишов. - Как только мы соединим две теплотрассы, аварийный участок выведем из эксплуатации. В межотопительный период будет выполнена его реконструкция, и уже в следующем отопительном сезоне он вернется в работу.

Эти меры позволят безаварийно завершить отопительный сезон. «Воздушный» трубопровод пройдет по территории промышленных баз, поэтому сейчас выбирается оптимальная трассировка, чтобы обеспечить безопасность трубы и доступ для ремонтных бригад.

В СКК отмечают, что на время работ по врезке временной теплотрассы потребуется отключение подачи теплоносителя. Информация о дате и времени будет размещена дополнительно. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, эти работы проведут при наиболее благоприятной температуре воздуха.

На сегодняшний день на теплотрассе новых аварийных участков не обнаружено. Параметры теплоносителя по температуре и давлению соответствуют нормативным. Продолжается контроль за работой теплотрассы.

Напомним, отрезок теплотрассы протяженностью 250 метров, на котором происходили повреждения, включен в программу ремонтов СКК на 2019 год. В межотопительный период он будет заменен. Собственником теплотрассы является ПАО «Сахалинэнерго», ремонтные работы согласованы.