Восемь тысяч сахалинцев в 2018 году начали получать пенсии
В Сахалинской области в 2018 году назначено более 8 тысяч различных видов пенсий. Произведено перерасчётов по разным основаниям 290 тысяч.
Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Пенсионного фонда России по региону, на 1 января 2019 года в Сахалинской области проживало 164 тысячи 697 пенсионеров. Работающих – 56 тысяч 265 пенсионеров, это 34 % от общего количества пенсионеров Сахалина и Курил.
В 2018 году назначено всех видов пенсий 8 тысяч 81. Из них страховых пенсий по старости 5 тысяч 696. Произведено перерасчётов по разным основаниям 290 тысяч.
Для назначения страховой пенсии по старости требуется выполнение трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов.
В 2019 году изменились общеустановленные требования и к стажу, и к коэффициентам, и к возрасту.
В нынешнем году для назначения страховой пенсии по старости требуется наличие 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных коэффициента. Ниже уточним о количестве стажа, необходимого для назначения «северной», досрочной пенсии.
Эти значения, стаж и коэффициенты, ежегодно повышаются, пока не достигнут к 2024-2025 годам соответственно 15 лет стажа и 30 коэффициентов. Ежегодное увеличение этих показателей установлено Федеральным законом № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
С 2019 года по 2028 год, десять лет, - продлится переходный период, в течение которого произойдет поэтапное повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. По завершении этого переходного периода, на Сахалине и Курилах пенсия будет назначаться на пять лет позже, чем сейчас: мужчинам — в 60 лет, женщинам — в 55 лет. Тем не менее пенсия всё равно будет досрочной. Ведь на «материке» мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.
На Сахалине и Курилах повышение пенсионного возраста вообще не предусматривается для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют 20 лет общего страхового стажа работы, из них 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет - в приравненных к ним местностях.
Это же положение относится и к лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).
Добавим также о том, что без изменений возраст выхода на пенсию остается, в частности, у работников вредных и опасных производств, у граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.
А если уж речь зашла о стаже, поясним некоторые нюансы назначения «сахалинской» пенсии.
Досрочное назначение страховой пенсии по старости жителям Сахалинской области, по-прежнему «увязывается» с наличием «северного» стажа, требования к которому в новом законодательстве не изменились.
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Так, досрочная страховая пенсия будет назначаться мужчинам и женщинам, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера (Оха, Ноглики, Курилы) либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (все остальные районы Сахалина). Это общее положение в отношении «северного» стажа.
Но тут необходимо пояснение для тех, кто не успел наработать такой стаж в указанных объемах. Они все-таки могут претендовать на снижение возраста при назначении пенсии, но при условии, если в районах Крайнего Севера проработали не менее 7,5 лет, а в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера — не менее 10 лет. Стаж меньше этих показателей в качестве «северного» не учитывается и, соответственно, на снижение возраста при назначении пенсии — не влияет. При этом, напомним, страховой (общий) стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин и 20 – у женщин. И, конечно, должно выполняться условие о необходимом количестве пенсионных коэффициентов.
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