Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2019 года для выпускников 9 классов завершается 1 марта.

Как уточняет ТИА "Острова", для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации - основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании школы.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учащихся заграншкол итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Указанные лица могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему желанию.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбору.

Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки). Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке могут также выбрать для сдачи эти предметы.

Каждый выпускник может выбрать только два предмета из числа предметов по выбору. При выборе предметов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-е профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов) определяет образовательная организация. Если выпускник желает продолжить обучение в профильном классе, необходимо ознакомиться с этим порядком на сайте школы до подачи заявления на участие в ГИА-9 и узнать, какие предметы по выбору необходимо сдать. Допуском к ГИА-9 с 2018/2019 года является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку.

Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.

Досрочный этап проведения ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2019 году пройдет с 22 апреля по 14 мая, основной – с 24 мая по 2 июля.