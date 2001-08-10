Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2019 года для выпускников 9 классов завершается 1 марта.
Как уточняет ТИА "Острова", для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации - основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании школы.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учащихся заграншкол итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Указанные лица могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему желанию.
Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбору.
Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки). Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке могут также выбрать для сдачи эти предметы.
Каждый выпускник может выбрать только два предмета из числа предметов по выбору. При выборе предметов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-е профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов) определяет образовательная организация. Если выпускник желает продолжить обучение в профильном классе, необходимо ознакомиться с этим порядком на сайте школы до подачи заявления на участие в ГИА-9 и узнать, какие предметы по выбору необходимо сдать. Допуском к ГИА-9 с 2018/2019 года является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку.
Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.
Досрочный этап проведения ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2019 году пройдет с 22 апреля по 14 мая, основной – с 24 мая по 2 июля.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:04 Сегодня В Сахалинской области подешевела социальная рыба
- 14:31 Сегодня Полиция областного центра раскрыла грабеж
- 14:28 Сегодня Курильские полицейские изобличили подозреваемого в мошенничестве
- 14:29 Сегодня Полицейские задержали нетрезвого водителя, лишенного прав
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
18:08 13 Февраля Старшеклассницы Южно-Сахалинска преобразятся к выпускному балу
13:43 14 Февраля Единый дизайн-код Южно-Сахалинска выберут вместе с горожанами
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
Выбор редакции
- 14:28 Сегодня Курильские полицейские изобличили подозреваемого в мошенничестве
- 10:49 Сегодня На Сахалине запущен «ПолитСтартап»
- 10:04 Сегодня 23 февраля в музее книги Чехова расскажут об истории чернильниц
- 12:36 Вчера Лев Лорд в Сахалинском зоопарке отмечает юбилей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?