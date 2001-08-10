Невельское детское отделение ЦРБ переезжает в новые стены

В Невельске для детского отделения ЦРБ отремонтированы новые площади. На первом этаже одного из корпусов Невельской центральной районной больницы проведен капитальный ремонт. Сейчас здесь завершается подготовка помещений для юных пациентов, переезд этого подразделения запланирован на март.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, детское соматическое отделение Невельской ЦРБ одновременно может принимать 12 пациентов, обычно занято в среднем 10 коек.

– Для улучшения условий оказания медицинской помощи решили перевести это подразделение в другой корпус. Там же располагаются гинекологическое отделение и роддом, где тоже ранее проведен капитальный ремонт. Работа врачей-неонатологов теперь станет удобнее, специалистам не придется перемещаться между зданиями, – рассказал заместитель главного врача Невельской ЦРБ Василий Самойлов.

В новом отделении оборудован бокс для новорожденных. В палате интенсивной терапии есть централизованная разводка кислорода, который может понадобиться при оказании неотложной помощи. Кроме этого, здесь размещены четыре палаты для юных пациентов, есть игровая комната.

– Закуплено и смонтировано новое оборудование для обеззараживания воздуха, установлена пожарная сигнализация. Общая стоимость ремонта – более 10 миллионов рублей. Постарались сделать так, чтобы здесь было светло, тепло и комфортно. У здания три отдельных входа, потоки пациентов из разных отделений не пересекаются, – сообщил главный врач Невельской ЦРБ Роман Баженов.

Помещения прежнего детского отделения после ремонта займет психоневрологическое отделение. Пока это медицинское подразделение размещается на первом этаже жилого дома, на другом конце города.

В ближайшем будущем планируется также обновить фасад корпуса, в который переезжает детское отделение. В этом году будет проведен капитальный ремонт кровли еще одного корпуса ЦРБ. В планах на 2019 год - масштабные работы по благоустройству территории больничного городка.