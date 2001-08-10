Все больше южносахалинцев переходят на пользование электронными госуслугами

В островной столице подвели итоги работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг за 2018 год. Заседание комиссии по повышению их качества и доступности прошло в администрации Южно-Сахалинска под председательством первого вице-мэра, руководителя аппарата Алексея Фризюка, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Руководители структурных подразделений администрации города также наметили планы на предстоящий год.

С информацией по основным результатам выступила начальник управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» Татьяна Федонькина. Она озвучила, что в настоящий момент структурными подразделениями и отраслевыми органами администрации города предоставляется 88 муниципальных (государственных) услуг, из них 45 услуг (49%) предоставляется в электронной форме через портал госуслуг. За минувший год их число увеличилось на 15. Через многофункциональный центр можно подать заявку на 70 услуг. С начала 2018 года принято и обработано 36466 заявлений на предоставление услуг. Это на 16% больше, чем в 2017 году. Примечательно, что в электронной форме подано больше половины заявок – 19914. По сравнению с 2017 годом рост количества электронных заявок составил 179%. Через ГБУ «СО «МФЦ» число поданных заявок на 1% превышает показатель прошлого года и составляет 6345, это 17% от общего количества.

О ходе работы по предоставлению услуг в 2018 году отчитались на заседании и руководители департамента по управлению муниципальным имуществом и МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами».

Отклик среди участников совещания получило выступление специалистов департамента городского хозяйства. Сегодня они активно популяризируют относительно новый инструмент «Запись на прием» портала госуслуг Сахалинской области для подачи запроса о предоставлении государственной (муниципальной) услуги. Для записи на прием на портале необходимо выбрать нужную услугу, нажать кнопку «Запись на прием», выбрать место, дату и время приема. Для обращающихся в департамент жителей создали памятку, помогающую без труда воспользоваться этой возможностью.

Затронули в ходе обсуждения и возможность организации приема заявок на предоставление услуг, подаваемых лично заявителями в администрацию города, по принципу единого окна.

В этом году работа по расширению перечня электронных услуг для населения будет продолжена.