На семинар в Южно-Сахалинске собрались специалисты молодежной политики

Семинар-совещание специалистов, реализующих государственную молодёжную политику на территории Сахалинской области стартовал в областном центре. Он собрал больше 70 участников. На протяжении нескольких дней они будут обсуждать новые методы и технологии работы с молодежью.

Семинар стал своеобразным продолжением системной работы Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области с молодежными работниками и специалистами. Однако, в этом году аудитория расширилась. Как стало известно ТИА «Острова», к обсуждению присоединились сотрудники высших и средних учебных заведений региона.

Тренинги и мастер-классы для островных специалистов проводят федеральные эксперты, которые прибыли из Москвы, Воронежа, Архангельска, Санкт-Петербурга.

- Для региона очень важно выстраивать системную работу со специалистами, лидерами, педагогами. Ведь именно они работают «в полях», с молодежью напрямую. И для нас очень важно, чтобы эта работа строилась качественно, осознанно, с душой. Чтобы не просто проводить мероприятия или акции, а каждым своим делом, словом мотивировать молодого человека, вдохновлять, понимать его интересы и ориентироваться на них. Через методы неформального образования, через работу в практических упражнениях, - рассказала руководитель образовательной программы Ксения Федорова.

- Уверен, что семинар-совещание позволит каждому участнику почерпнуть что-то новое, полезное и качественное. Также наши специалисты смогут заручиться поддержкой профессиональных экспертов и тренеров, что позволит более качественно работать, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области Егор Умнов.

Семинар продлится до 22 февраля. Участники познакомятся с различными инструментами, технологиями, пособиями, в том числе с Европейским портфолио молодёжного работника. В завершение сахалинцы разработают план действий, который поможет привлечь молодежь к участию в жизни муниципалитетов, а также в региональных, всероссийских и международных проектах и программах.