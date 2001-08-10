В прошлом году высокотехнологичную помощь на материке получили больше 500 маленьких сахалинцев

55 сахалинских детей направлены на лечение в федеральные клиники с начала года. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается как в плановом, так и экстренном порядке. В особо тяжелых случаях таким больным требуется сопровождение врача-реаниматолога к месту лечения. В этом году такая помощь понадобилась трем маленьким сахалинцам в возрасте от одного месяца до четырех лет, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Самого маленького сахалинского пациента с врожденным заболеванием желудочно-кишечного тракта, которому исполнился только 1 месяц, принял федеральный центр Иркутска. Состояние ребенка было достаточно тяжелым, весь полет малыш находился под капельницей. Сахалинский врач-реаниматолог вел медицинское наблюдение за ребенком до приземления самолета и госпитализации в клинику. Обратно на остров маленький пациент вернулся спустя 16 дней. Продолжение начатого курса лечения осуществляют врачи детской областной больницы в тесном сотрудничестве со специалистами федеральной клиники.

Еще двое детей были госпитализированы в федеральные центры Москвы – Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Научный центр здоровья детей. Маленьких сахалинцев, у одного из которых врожденное заболевание, а у другого – онкологическое, также сопровождали в дороге медицинские работники.

Курсы лечения для каждого ребенка подбираются индивидуально, длительность пребывания в клинике зависит от тяжести состояния. Так, один из госпитализированных детей провел в федеральном центре 5 месяцев – до тех пор, пока состояние здоровья не стабилизировалось. Дальнейшее лечение ребенка также проводится на Сахалине.

Диагнозы маленьким пациентам поставили врачи детской областной больницы. Впоследствии их правильность была подтверждена специалистами федеральных центров. Тактика лечения детей обсуждается в режиме телемедицинских консультаций с врачами ведущих клиник, вся медицинская помощь оказывается в соответствии с общепринятыми протоколами.

– Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается детям, как на территории Сахалинской области, так и за ее пределами, – отметила заместитель директора департамента организации медицинской помощи регионального министерства здравоохранения Ирина Хегай. – В прошлом году на лечение в федеральные центры было направлено 503 ребенка, из них 18 – в сопровождении врачей-реаниматологов. В этом году в российские клиники госпитализировано 55 сахалинских детей, из них трое – с медицинским сопровождением.