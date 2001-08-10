В Южно-Сахалинске станет больше школьников, обучающихся в первую смену

Сразу несколько южно-сахалинских школ в этом году смогут перевести часть своих учеников на обучение в первую смену. Образовательные учреждения введут в свой учебный процесс дополнительные помещения: это как совершенно новые здания, так и площади, которые ранее были приспособлены под иные цели.

Как рассказала ТИА «Острова» директор департамента образования Анастасия Киктева, сегодня в Южно-Сахалинске успешно реализуется программа ликвидации второй смены за счет ряда мероприятий. В первую очередь это строительство новых школ и возведение дополнительных корпусов к существующим. Так, уже в этом году свои площади расширят гимназия № 1 и школа № 26. Они получат не просто пристройки, а полноценные здания для начальных классов, каждое из которых рассчитано на 480 мест. Новым корпусом дополнительного образования обзаведется в этом году и гимназия № 3. Кроме того, продолжается строительство общеобразовательной школы на 550 мест в Дальнем, а в планировочном районе Луговое - современной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем помимо возведения новых образовательных объектов важным механизмом ликвидации второй смены является рациональное использование внутренних ресурсов учреждений. Речь идет о тех школах и гимназиях, где в силу различных причин ряд помещений не использовался для организации общеобразовательного учебного процесса. Так, в этом году расширится гимназия № 2. Больше 20 лет в одном здании на пр. Победы она соседствовала с детской школой искусств № 2. Помимо учебных помещений учреждения делили актовый зал. Творческие занятия педагоги школы искусств проводили в небольших кабинетах. В конце прошлого года администрация Южно-Сахалинска приобрела для школы отдельное здание в самом центре города - на ул. Карла Маркса. Весной там планируется начать ремонт. Прогнозы на новоселье оптимистичные, переехать в новое здание школа должна в нынешнем году.

- Мы с нетерпением ждем этого. Там будут полноценные большие кабинеты для занятий хореографией, театральным искусством. Увеличится количество классов, а это значит, что мы сможем принять на обучение больше юных дарований. Наша школа очень востребована. Особенно много желающих попасть на отделение раннего эстетического развития. В новом здании, я уверена, мы примем всех желающих, - говорит директор детской школы искусств № 2 Ирина Панкрашина.

В свою очередь планы на освободившиеся площади строит и гимназия № 2. Уже решено, что в этих помещениях будет дополнительно открыто 7 кабинетов: 4 полноценных учебных для начальной школы (что позволит увеличить число детей, обучающихся в первую смену) и 3 для изучения иностранного языка.

Также дополнительные учебные площади появятся в этом году и в 32-й школе. Там планируется капитально отремонтировать и переоборудовать под учебные классы несколько помещений, чтобы также перевести ряд классов на обучение в первую смену.

Подчеркнем, что опыт использования внутренних ресурсов учреждений для частичной, а то и полной ликвидации второй смены в Южно-Сахалинске уже есть. Так, 2 года назад был капитально отремонтирован аварийный корпус школы № 18 села Синегорск, в результате чего она начала работать в одну смену. А в прошлом году дополнительно в учебный процесс были введены несколько кабинетов в школе № 5.

По словам Анастасии Киктевой, перевод общеобразовательных школ на работу в одну смену будет продолжен.

- Президентом страны поставлена задача ликвидировать вторую смену к 2025 году. Южно-Сахалинск системно решает этот вопрос. В этом году мы начинаем строительство дополнительного корпуса в школе № 6. В ближайшие несколько лет на территории городского округа будет возведено еще несколько образовательных учреждений, особенно в новых жилых районах, где идет постоянный прирост населения и имеющихся школ уже не хватает. Кроме того, за счет пристроек планируем расширить ряд городских школ. Все эти меры позволят создать дополнительно более 6700 учебных мест, - резюмировала она.