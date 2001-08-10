В областном центре выселяют должников по оплате коммунальных услуг
Южносахалинцев, проживающих в муниципальных квартирах и накопивших многотысячные долги за коммунальные услуги, продолжают принудительно выселять. В феврале благоустроенное жилье на комнаты меньшей площади в общежитии поменяли Татьяна Л. и Владимир Т., сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Уведомление о необходимости погасить задолженность жители областного центра получили давно. Однако оплатить коммунальные услуги должники не спешили. Тогда муниципалитет обратился с иском в суд о расторжении договора социального найма и принудительном выселении из занимаемого жилья.
Основываясь на вступившем в силу решении суда, специалисты МКУ «Управление жилищной политики» совместно с судебными приставами освободили две 3-комнатные квартиры. Общий долг двух южносахалинцев превысил 1 млн рублей. Из этой суммы только за потребленные коммунальные услуги Сахалинской коммунальной компании с учетом пени женщина не оплатила 470 тыс. рублей, а мужчина - 480 тыс. рублей.
Стоит отметить, что на 1 января 2019 года потребители, проживающие в муниципальном жилом фонде, задолжали Сахалинской коммунальной компании более 155,5 млн рублей. В 2018 году ресурсоснабжающей компанией совместно со службой судебных приставов за долги арестовано 5 автомобилей: четверо горожан долги погасили, 1 автомобиль объявлен в розыск.
Напомним, администрация Южно-Сахалинска прибегает к крайним мерам, когда жильцы не вносят плату за помещение и коммунальные услуги на протяжении полугода и более, а также не погашают задолженность в 30-дневный срок с момента получения уведомления. Тогда муниципалитет инициирует процедуру расторжения договора социального найма жилого помещения в судебном порядке.
- Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу с населением по снижению уровня дебиторской задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Нанимателям муниципальных жилых помещений вручаются уведомления с предупреждением о необходимости принять меры по погашению образовавшейся задолженности в полном объеме. Кроме того, людей предупреждают, что в случае отказа с ними будет расторгнут договор социального найма, а также о выселении из занимаемого жилого помещения, - рассказал старший инспектор МКУ «Управление жилищной политики» Роман Баринов.
В управлении жилищной политики администрации Южно-Сахалинска добавили, что сегодня в суде на рассмотрении находятся 15 исков, еще 2 - на исполнении. Если задолженность не будет погашена, то неплательщики переедут в жилье существенно меньшей площади. Чаще всего это комнаты в общежитии не менее 6 кв. метров на человека (как это установлено нормативами) с общими санузлами, кухонными помещениями.
Специалисты муниципалитета пытаются урегулировать вопрос в досудебном порядке, отправляют уведомления и напоминают: проживающим в муниципальном жилье горожанам, имеющим долги свыше 50 тыс. рублей, необходимо обратиться в управление жилищной политики в рабочее время по телефонам: 300-886, 300-642 (доб. 10).
Ресурсоснабжающие организации напоминают горожанам, что независимо от того, муниципальная или приватизированная квартира, должникам грозит арест имущества и банковских счетов, запрет выезда за рубеж. Им также отключают подачу горячей воды, электричества.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:55 Сегодня В Южно-Сахалинске при столкновении автомобилей погибла женщина
- 12:04 Сегодня Только один участок прибрежного льда специалисты назвали безопасным для рыбалки
- 12:35 Сегодня В сахалинской библиотеке мамы расскажут о том, что они могут
09:17 Сегодня В пенсионном фонде на Сахалине ответят на вопросы о маткапитале
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
13:43 14 Февраля Единый дизайн-код Южно-Сахалинска выберут вместе с горожанами
12:35 14 Февраля Елена Вяльбе рассказала об ощущениях от Сахалина
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
Выбор редакции
- 17:25 Сегодня В Южно-Сахалинске станет больше школьников, обучающихся в первую смену
- 17:17 Сегодня Административная комиссия Южно-Сахалинска переехала
- 12:35 Сегодня В сахалинской библиотеке мамы расскажут о том, что они могут
- 11:33 Сегодня Дошкольники областного центра померились силами в необычной олимпиаде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?