Сахалинская ветеринарная лаборатория в 2018 году исследовала 349 проб кормов для животных

«Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора в 2018 году провела исследования 349 проб кормов для животных. В ходе лабораторных испытаний получено семь положительных результатов, сообщили ТИА "Острова" в организации.

Ветеринарной лабораторией проведено 2938 исследований различных кормов для животных (комбикорма, сена, силоса, зерновой смеси, муки мясокостной, рыбной кормовой муки и других видов кормов). Пробы были отобраны от партий кормов общим весом 3466,9 тысячи тонн.

В ходе лабораторных испытаний оценивались микробиологические и органолептические показатели, показатели качества и безопасности, радиология, наличие пестицидов, сырьевой состав и другие показатели.

Как отмечает руководитель лаборатории Сергей Гончарук, в результате выявлено семь нарушений: в шести случаях в исследуемом материале обнаружено превышение токсичности кормов (комбикорм и мука рыбная кормовая), в одном случае – энтеропатогенные типы кишечной палочки (мука мясокостная, мука рыбная кормовая).

На основании результатов лабораторного контроля оценивается качество и безопасность кормов для животных. Исследования кормов проводятся, в том числе, в рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и кормов.

После получения результатов исследований информация о выявлениях вносится в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и систему раннего оповещения «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступают в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства. Информация доводится до владельцев партий кормов.