Административная комиссия Южно-Сахалинска переехала

Административная комиссия областного центра сменила адрес. Запланированное переселение было необходимо – на это обратили внимание в том числе и представители Общественного совета островной столицы. Новое помещение дает возможность вести одновременно работу с большим числом посетителей, которые в комфортных условиях могут ожидать рассмотрения дел, уверили ТИА «Острова» в мэрии.

Как рассказала председатель Общественного совета Светлана Швец, общественники в прошлом году лично познакомились с условиями труда специалистов и приема посетителей в административной комиссии. Результатом стали пожелания по расширению рабочего пространства для приема и еще ряд рекомендаций. Как обустроилась комиссия на новом месте и как теперь организована работа с горожанами, общественники оценили в ходе своего очередного визита.

- Сейчас мы видим реальные изменения, - сказала председатель общественного совета Южно-Сахалинска Светлана Швец.

Административная комиссия в областном центре ведет работу с любителями шуметь в позднее время, выбрасывать мусор и парковаться в неположенных местах и другими нарушителями. В прошлом году специалисты комиссии вынесли более 1200 решений в отношении как юридических, так и физических лиц.

Южносахалинцам напоминают, что о фактах нарушений можно сообщить с помощью электронной почты с вложением подтверждающих фото- и видеоматериалов (o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru).

- Мы стараемся активно взаимодействовать с горожанами, в том числе через электронную почту для оперативности и удобства. Однако есть случаи, когда без личного визита не обойтись, поэтому важно, чтобы были обеспечены надлежащие условия для посетителей, - отметил директор департамента общественной безопасности и контроля, председатель административной комиссии Андрей Сгибнев.

Теперь комиссия ведет прием граждан по адресу: ул. Комсомольская, 167, офис 2. Узнать о наличии задолженности по административным штрафам или записаться на прием можно по телефону 300-809 (доб. 4, 8) в рабочее время с 09.00 до 17.00.