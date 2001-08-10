Южносахалинцам рекомендуют не заниматься самолечением при первых признаках простуды и гриппа

Только за минувшую неделю управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области зафиксировано 6028 случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом, из них 4850 – у детей до 17 лет, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Порог заболеваемости, по данным прошлой недели, превышен в том числе и в городе Южно-Сахалинске - 49,6%. В возрастной структуре острых респираторных вирусных инфекций показатели заболеваемости выше среди детей до 14 лет.

При нарастании клинических симптомов (высокая температура, головная боль, которая локализуется преимущественно в лобно-височной области, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, сухой болезненный кашель и др.) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, т. к. грипп часто вызывает осложнения, опасные для жизни.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире гриппом болеет каждый 3-5-й ребенок и 5-10-й взрослый. Наиболее высокие показатели заболеваемости в периоды эпидемических подъемов приходятся на детей и молодежь.

Южносахалинцам напоминают об основных мерах профилактики гриппа - острого инфекционного заболевания с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя. Это частое мытье рук, влажная уборка рабочего места и дома, мытье посуды кипятком (кипяток нейтрализует вирусы, особенно важно обрабатывать офисную посуду).