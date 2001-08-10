Мэр Южно-Сахалинска поговорил с учителями о ресурсности

Участники конкурса «Учитель года» обсудили с мэром Южно-Сахалинска, каким должен быть учитель будущего. «Диалог с мэром» - одно из конкурсных испытаний в программе муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». Его цель - дать возможность участникам продемонстрировать умение общаться на профессиональные темы и проявить лидерские качества, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

В беседе приняли участие директор департамента образования Анастасия Киктева, а также председатель совета директоров школ Южно-Сахалинска, директор школы № 6 Юлия Грицай.

Темой обсуждения стала реализация национального проекта «Образование» и, в частности, его подпрограмм «Информатизация образования», «Учитель будущего» и «Успех каждого ребенка».

Основной вопрос от мэра Сергея Надсадина, вокруг которого и строилась вся дальнейшая беседа, касался навыков, которыми должен обладать современный выпускник школы, чтобы стать успешным человеком, а также того, каким должен быть его учитель. Педагоги активно включились в диалог, рассуждали об учителе будущего, методах преподавания, озвучивали свое мнение, приводили примеры из педагогической практики. Поднимали также и проблемный вопрос нехватки кадров и предлагали свои решения.

Как отметили участники конкурса, такой формат испытания дает им возможность заявить о своей профессиональной позиции и обсудить с руководителем города выстраивание приоритетов в развитии образования в муниципалитете, озвучить проблемные моменты и высказать смелые идеи.

- Образ педагога и ученика будущего - сегодня очень важный вопрос. И это была продуктивная встреча, - делится впечатлением педагог-психолог детского сада «Радуга» Юлия Ча. - Мы говорили о ресурсности педагога, какие мы видим для себя перспективы, и мы нашли отклик со стороны администрации, что важно.

Мэр также предложил педагогам обратить внимание на региональный конкурс «Команда Сахалинской области», который стартовал по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко и направлен на формирование кадрового потенциала Сахалинской области. Принять в нем участие могут все, кто чувствует в себе потенциал реализовывать задачи, которые стоят перед регионом.

В завершение беседы Сергей Надсадин выразил уверенность, что жюри, которое также присутствовало на встрече, высоко оценит каждого участника диалога, и пожелал педагогам успешно преодолеть дальнейшие конкурсные испытания.

Имена победителей будут названы на церемонии закрытия 1 марта.