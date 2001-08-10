Тихоокеанское
информационное агентство
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11:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе социальных проектов «Шаг вперед»

 В областном центре стартовал прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов «Шаг вперед» на соискание муниципального гранта городского округа "Город Южно-Сахалинск". Документы принимаются до 22 марта включительно. В случае победы в конкурсе на реализацию инициативы можно получить до 300 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

Целью конкурса является создание условий для формирования мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, профилактика детской преступности, наркомании и беспризорности.

Участвовать в конкурсе могут:

  • некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), территориальные общественные самоуправления, зарегистрированные в качестве юридического лица в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Южно-Сахалинска не менее одного года с момента регистрации;
  • физические лица старше 18 лет, проживающие в Южно-Сахалинске, за исключением физических лиц, ограниченных в дееспособности или признанных недееспособными в установленном законодательством порядке.

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