Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе социальных проектов «Шаг вперед»

В областном центре стартовал прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов «Шаг вперед» на соискание муниципального гранта городского округа "Город Южно-Сахалинск". Документы принимаются до 22 марта включительно. В случае победы в конкурсе на реализацию инициативы можно получить до 300 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

Целью конкурса является создание условий для формирования мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, профилактика детской преступности, наркомании и беспризорности.

Участвовать в конкурсе могут: