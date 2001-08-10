Лавинная опасность прогнозируется на территории Невельского и Холмского района

23 и 24 февраля на лавиноопасных участках Невельского района прогнозируется риск схода снежных масс. 24 февраля лавиноопасно на территории Холмского района. Об этом ТИА "Острова" сообщили в МЧС.

На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, тем не менее, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.