Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2019
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17:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Лавинная опасность прогнозируется на территории Невельского и Холмского района

23 и 24 февраля на лавиноопасных участках Невельского района прогнозируется риск схода снежных масс. 24 февраля лавиноопасно на территории  Холмского района. Об этом ТИА "Острова" сообщили в МЧС.

На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, тем не менее, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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