Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2019
Сегодня 19:32
65,51|74,33|67,27
На арендное жилье в Сахалинской области выделили еще больше 14 миллиардов рублей

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?