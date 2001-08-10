«Молодые профессионалы» вновь пройдут на Сахалине
IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартует на Сахалине. Масштабные соревнования пройдут с 1 по 5 марта 2019 года в Южно-Сахалинске. Они охватят в два раза больше компетенций, площадок и участников, чем годом ранее.
В этот раз в чемпионате примут участие 268 конкурсантов из разных районов Сахалинской области. География площадок охватывает практически весь остров от Охи до Южно-Сахалинска. Соревноваться молодые профессионалы будут в 47 компетенциях, большинство которых совпадают с наиболее востребованными специальностями на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования.
Оценивать выступления участников будут 235 профессиональных экспертов, среди которых - представители работодателей области, сертифицированные эксперты, готовившие участников национальной сборной команды «Ворлдскиллс Россия». В общей сложности в IV региональном чемпионате примут участие более 500 человек.
Деловая программа мероприятия предусматривает серию круглых столов, практических и проектных семинаров, а также мастер-классов.
Организаторы чемпионата - министерство образования Сахалинской области и региональный координационный центр образования профессиональных сообществ «Ворлдскиллс Россия».
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