«Молодые профессионалы» вновь пройдут на Сахалине

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартует на Сахалине. Масштабные соревнования пройдут с 1 по 5 марта 2019 года в Южно-Сахалинске. Они охватят в два раза больше компетенций, площадок и участников, чем годом ранее.

В этот раз в чемпионате примут участие 268 конкурсантов из разных районов Сахалинской области. География площадок охватывает практически весь остров от Охи до Южно-Сахалинска. Соревноваться молодые профессионалы будут в 47 компетенциях, большинство которых совпадают с наиболее востребованными специальностями на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования.

Оценивать выступления участников будут 235 профессиональных экспертов, среди которых - представители работодателей области, сертифицированные эксперты, готовившие участников национальной сборной команды «Ворлдскиллс Россия». В общей сложности в IV региональном чемпионате примут участие более 500 человек.

Деловая программа мероприятия предусматривает серию круглых столов, практических и проектных семинаров, а также мастер-классов.

Организаторы чемпионата - министерство образования Сахалинской области и региональный координационный центр образования профессиональных сообществ «Ворлдскиллс Россия».