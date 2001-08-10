На «Молодых профессионалах» проведут больше 20 мастер-классов
2, 3 и 4 марта на площадках проведения IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдут более 20 мастер-классов от профессиональных образовательных организаций островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили организаторы. Стать участником открытых мастер-классов может каждый желающий. Организаторы предполагают, что особый интерес они вызовут у островных школьников. Ребята смогут познакомиться с разными профессиями.
- У ребят будет практическая возможность попробовать себя в разных профессиях, получить практические навыки и знания и определить, что больше всего их привлекает в будущей профессии. Мы ждем всех желающих, – сказала заместитель министра образования Елена Бабина.
- Наша задача как можно раньше пробудить у ребят интерес к профессиям, - отметила Наталья Бачиу, директор департамента среднего профессионального образования, - дать им представление о том, какие бывают профессии, чтобы ребенок знал, из чего выбирать.
Как сообщалось ранее, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в Сахалинской области с 1 по 5 марта и станет самым массовым по количеству компетенций и участников. Запланировано проведение соревнований по 47 компетенциям на 21 площадке, в которых примут участие более 260 конкурсантов и 230 экспертов. Для гостей Чемпионата запланирована деловая программа.
Расписание мастер-классов
Компетенция
Краткое содержание мастер-класса
Время проведения, протяженность
Даты проведения
Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ,
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 284
Туризм
Проведение опытов для учеников начальных классов
В течение дня, 40 минут
04.03
Преподавание в младших классах
Походное питание, работа с туристским снаряжением
В течение дня, 30 минут
04.03
Сахалинский промышленно-экономический техникум,
г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 28
Рекрутинг
«Как вести себя на собеседовании при приеме на работу»
В течение дня,
20 минут
02.03 – 04.03
Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 42
Сварочные технологии
Обработка листового металла
Выполнение имитации сварки во всех пространственных положениях
В течение дня,
10 минут на одного участника
02.03 – 04.03
Столярное дело
Фрезерование древесины электрифицированным инструментом
В течение дня,
10 минут на одного участника
02.03 – 04.03
Плотницкое дело
Изготовление разделочной доски
В течение дня,
30 минут
02.03 – 04.03
Сантехника и отопление
Монтаж и наладка санитарно-технического оборудования
В течение дня,
15 минут
02.03 – 04.03
Сантехника и отопление
- пайка медных труб;
- опрессовка медных и металлопластиковых труб с помощью прессмашины;
- герметизация резьбовых соединений с помощью клея;
- резка медных и металлопластиковых труб
В течение дня,
15 минут на одного участника
02.03 – 04.03
Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства,
г. Южно-Сахалинск, ул. Восточная, 20
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
Виртуальное вождение
11.00 - 16.00
02.03 – 04.03
Электромонтаж
«Умный дом»
11.00 - 16.00
02.03 – 04.03
Сахалинский техникум сервис»,
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 212
Малярные и декоративные работы
Декоративная роспись бумажных и текстильных обоев
В течение дня
02.03
Парикмахерское искусство
Плетение кос
В течение дня
04.03
Графический дизайн
Изготовление поздравительной открытки
В течение дня
04.03
Сахалинский колледж искусств,
г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6
Аранжировка для всех
Создание музыки и аранжировки на компьютере: идея, мелодия, подбор аккордов, инструментальное наполнение.
12.00-13.00
04.03
Звукорежиссура в кино
Звукорежиссерские группы; Запись звука на натуре;
Запись звука в студии.
10.00-11.30
12.00-13.30
Группа 8 человек
02.03
Мастерство актёра
Интерактивный тренинг по мастерству актера с выполнением упражнений по технике актёра. С собой необходима форма (облегающая черная форма, чешки)
15.00-16.00
Группа 10- 15 человек
02.03
Звукорежиссура в современном шоу-бизнесе
Показ современных Daw станций, новейшего оборудования и практический показ его применения, современные подходы работы звукорежиссёра.
10.00-11.00
11.00-12.00
Группа 8 человек
03.03
Сценическая пластика
Интерактивный тренинг по сценической пластике с выполнением упражнений по пластической культуре. С собой необходима форма (облегающая черная форма, чешки)
11.30-13.00
Группа 10- 15 человек
03.03
Интенсивный тренинг кафедры
Хореографического творчества
Интенсивный тренинг по контактной импровизации.
Работа с платком (народный танец). Латино-американские ритмы.
Показательные выступления студентов.
11.50
104 кабинет Группа 10 человек.
04.03
Интерактивная выставка работ студентов 4-го курса
Кафедры дизайна и художественных дисциплин предлагают посетить выставку своих работ, которая будет организована в рабочей студенческой мастерской. Ребята готовы рассказать о процессе создания своих работ и поделиться особенностями обучения своей специальности.
11.00
12:00 до 15:00
04.03
Тренинг
по сценической речи
Интерактивный тренинг по сценической речи с выполнением упражнений по культуре речи, включающий в себя голосоведение и технику речи.
С собой необходима форма (облегающая черная форма, чешки)
14.00-15.30
Группа 10- 15 человек
04.03
Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса,
г. Холмск, ул. Победы, 10
Предпринимательство
Работа в программе «Компас 3 D»,
13.00 – 13.45
02.03
Предпринимательство
Нахождение алгоритмов решения задач с наименьшим количеством ходов
13.00 – 13.45
02.03
Сахалинский политехнический центр № 2,
пгт. Тымовское, ул. Советская, 4
Экспертиза качества продуктов
Пищевой анализ сельскохозяйственной продукции (молоко, сметана, колбасы, сосиски, фарш, мед, свежие овощи и фрукты).
Контроль качества продукции, проверка на фальсификацию
В течение дня,
20 минут
04.03
Крановые работы
Выполнение упражнений на кране автомобильном (установка крана в рабочее положение, подъем и поворот стрелы, перемещение различных грузов, установка крана в транспортное положение)
В течение дня,
30 минут
04.03
Сахалинский политехнический центр № 3,
г. Поронайск, ул. Восточная, 145
Электромонтаж
Монтаж и демонстрация цепи уличного освещения на учебно-лабораторных стендах с дополнительным применением контрольно-измерительных приборов
10.00 – 15.00
02.03; 04.03
Электромонтаж
Монтаж и демонстрация цепи сети освещения на учебно-лабораторных стендах с дополнительным применением контрольно-измерительных приборов и возможностью имитации неисправности.
10.00 – 15.00
02.03;
04.03
Электромонтаж
Заделка промежуточной (концевой) кабельной муфты 6 кВ без огневых работ.
10.00 – 15.00
02.03;
04.03
Декоративные работы
Показ выполнения декоративного покрытия из битой плитки в виде мозаики:
- подготовка облицовываемой поверхности;
- выполнение рисунка на облицовываемой поверхности;
- нарезание плитки на геометрические элементы;
- укладка плитки на поверхность.
10.00 – 15.00
02.03;
04.03
Декоративные работы
Показ выполнения декоративного покрытия из битой плитки в виде мозаики:
- подготовка облицовываемой поверхности;
- выполнение рисунка на облицовываемой поверхности;
- укладка битой плитки по рисунку.
10.00 – 15.00
02.03;
04.03
Сварочные технологии
Показ выполнения сварочных работ на тренажере сварщика:
- имитация сварочного процесса путем получения сварочной дуги с определенной длиной и скоростью перемещения электрода;
- ведение сварочного шва при осуществлении различных способов сварки.
10.00 – 15.00
02.03;
04.03
Переработка рыбы
Выставка продукции из рыбы и морепродуктов
10.00 – 15.00
02.03;
04.03
Сахалинский горный техникум,
г. Шахтерск, ул. Интернациональная, 16
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Вождение на автомобиле категории «В» на площадке под руководством инструкторов по практическому вождению
С 12.00
02.03 – 04.03
Обслуживание грузовой техники
Технологический процесс диагностики всех систем дизельного двигателя на стенде – тренажере действующего дизельного двигателя.
С 12.00
02.03 – 04.03
Обслуживание грузовой техники
Выявление выработки части двигателя (коленчатый вал) при помощи измерительного инструмента – микрометра (студенты 3 курса).
С 12.00
02.03 – 04.03
Обслуживание грузовой техники
Вождение на автомобиле КАМАЗ на площадке под руководством инструкторов по практическому вождению
С 12.00
02.03 – 04.03
Управление экскаватором
Рытье траншеи заданных размеров с выгрузкой породы на площадку на тренажере «Экскаватор РС-200»
С 12.00
02.03 – 04.03
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:25 21 Февраля В Южно-Сахалинске станет больше школьников, обучающихся в первую смену
- 18:08 21 Февраля Южносахалинцам рекомендуют не заниматься самолечением при первых признаках простуды и гриппа
17:55 21 Февраля В Южно-Сахалинске юные биатлонисты вступили в борьбу за Кубок Анны Богалий
14:24 22 Февраля В Южно-Сахалинске сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в серии квартирных краж
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
Выбор редакции
- 16:27 Сегодня Сахалинская транспортная прокуратура напомнила порядок использования квадрокоптеров
- 10:46 Сегодня В 2018 году в Сахалинскую область на постоянное жительство прибыло 13 тысяч человек
- 09:14 Сегодня Сахалинские энергетики обновили списки предприятий-должников
- 08:46 Сегодня День защитника Отечества отметили на Южных Курилах
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?