Тихоокеанское
информационное агентство
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На «Молодых профессионалах» проведут больше 20 мастер-классов

На «Молодых профессионалах» проведут больше 20 мастер-классов

2, 3 и 4 марта на площадках проведения IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдут более 20 мастер-классов от профессиональных образовательных организаций островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили организаторы. Стать участником открытых мастер-классов может каждый желающий. Организаторы предполагают, что особый интерес они вызовут у островных школьников. Ребята смогут познакомиться с разными профессиями.

- У ребят будет практическая возможность попробовать себя в разных профессиях, получить практические навыки и знания и определить, что больше всего их привлекает в будущей профессии. Мы ждем всех желающих, – сказала заместитель министра образования Елена Бабина.

- Наша задача как можно раньше пробудить у ребят интерес к профессиям, - отметила Наталья Бачиу, директор департамента среднего профессионального образования, - дать им представление о том, какие бывают профессии, чтобы ребенок знал, из чего выбирать.

Как сообщалось ранее, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в Сахалинской области с 1 по 5 марта и станет самым массовым по количеству компетенций и участников. Запланировано проведение соревнований по 47 компетенциям на 21 площадке, в которых примут участие более 260 конкурсантов и 230 экспертов. Для гостей Чемпионата запланирована деловая программа.

Расписание мастер-классов

Компетенция

Краткое содержание мастер-класса

Время проведения, протяженность

Даты проведения

  Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ,

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 284

Туризм

Проведение опытов для учеников начальных классов

В течение дня, 40 минут

04.03

Преподавание в младших классах

Походное питание, работа с туристским снаряжением

В течение дня, 30 минут

04.03

Сахалинский промышленно-экономический техникум,

г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 28

Рекрутинг

«Как вести себя на собеседовании при приеме на работу»

В течение дня,

20 минут

02.03 – 04.03

Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства,

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 42

Сварочные технологии

Обработка листового металла

Выполнение имитации сварки во всех пространственных положениях

В течение дня,

10 минут на одного участника

02.03 – 04.03

Столярное дело

Фрезерование древесины электрифицированным инструментом

В течение дня,

10 минут на одного участника

02.03 – 04.03

Плотницкое дело

Изготовление разделочной доски

В течение дня,

30 минут

02.03 – 04.03

Сантехника и отопление

Монтаж и наладка санитарно-технического оборудования

В течение дня,

15 минут

02.03 – 04.03

Сантехника и отопление

- пайка медных труб;

- опрессовка медных и металлопластиковых труб с помощью прессмашины;

- герметизация резьбовых соединений с помощью клея;

- резка медных и металлопластиковых труб

В течение дня,

15 минут на одного участника

02.03 – 04.03

Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства,

г. Южно-Сахалинск, ул. Восточная, 20

Эксплуатация сельскохозяйственных машин

Виртуальное вождение

11.00 - 16.00

 

02.03 – 04.03

Электромонтаж

«Умный дом»

11.00 - 16.00

02.03 – 04.03

Сахалинский техникум сервис»,

г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 212

Малярные и декоративные работы

Декоративная роспись бумажных и текстильных обоев

В течение дня

02.03

Парикмахерское искусство

Плетение кос

В течение дня

04.03

Графический дизайн

Изготовление поздравительной открытки

В течение дня

04.03

Сахалинский колледж искусств,

г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6

Аранжировка для всех

 

Создание музыки и аранжировки на компьютере: идея, мелодия, подбор аккордов, инструментальное наполнение.

12.00-13.00

04.03

Звукорежиссура в кино

 

Звукорежиссерские группы; Запись звука на натуре;
Звук в после съёмочный период;

Запись звука в студии.

10.00-11.30

12.00-13.30

Группа 8 человек

02.03

Мастерство актёра

 

Интерактивный тренинг по мастерству актера с выполнением упражнений по технике актёра. С собой необходима форма (облегающая черная форма, чешки)

15.00-16.00

Группа 10- 15 человек

02.03

Звукорежиссура в современном шоу-бизнесе

 

Показ современных Daw станций, новейшего оборудования и практический показ его применения, современные подходы работы звукорежиссёра.

10.00-11.00

11.00-12.00

Группа 8 человек

03.03

Сценическая пластика

 

Интерактивный тренинг по сценической пластике с выполнением упражнений по пластической культуре. С собой необходима форма (облегающая черная форма, чешки)

11.30-13.00

Группа 10- 15 человек

03.03

Интенсивный тренинг кафедры

Хореографического творчества

 

Интенсивный тренинг по контактной импровизации.

Работа с платком (народный танец). Латино-американские ритмы.

Показательные выступления студентов.

11.50

104 кабинет Группа 10 человек.

04.03

Интерактивная выставка работ студентов 4-го курса

 

Кафедры дизайна и художественных дисциплин предлагают посетить выставку своих работ, которая будет организована в рабочей студенческой мастерской. Ребята готовы рассказать о процессе создания своих работ и поделиться особенностями обучения своей специальности.

11.00

12:00 до 15:00

 

04.03

Тренинг

по сценической речи

 

Интерактивный тренинг по сценической речи с выполнением упражнений по культуре речи, включающий в себя голосоведение и технику речи.

С собой необходима форма (облегающая черная форма, чешки)

14.00-15.30

Группа 10- 15 человек

04.03

Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса,

г. Холмск, ул. Победы, 10

Предпринимательство

Работа в программе «Компас 3 D»,
построение чертежей металлоконструкций и проектирование зданий

13.00 – 13.45

02.03

Предпринимательство

Нахождение алгоритмов решения задач с наименьшим количеством ходов

13.00 – 13.45

02.03

Сахалинский политехнический центр № 2,

пгт. Тымовское, ул. Советская, 4

Экспертиза качества продуктов

Пищевой анализ сельскохозяйственной продукции (молоко, сметана, колбасы, сосиски, фарш, мед, свежие овощи и фрукты).

Контроль качества продукции, проверка на фальсификацию

В течение дня,

20 минут

04.03

Крановые работы

Выполнение упражнений на кране автомобильном (установка крана в рабочее положение, подъем и поворот стрелы, перемещение различных грузов, установка крана в транспортное положение)

В течение дня,

30 минут

04.03

Сахалинский политехнический центр № 3,

г. Поронайск, ул. Восточная, 145

Электромонтаж

Монтаж и демонстрация цепи уличного освещения на учебно-лабораторных стендах с дополнительным применением контрольно-измерительных приборов

10.00 – 15.00

02.03; 04.03

Электромонтаж

Монтаж и демонстрация цепи сети освещения на учебно-лабораторных стендах с дополнительным применением контрольно-измерительных приборов и возможностью имитации неисправности.

10.00 – 15.00

02.03;

04.03

Электромонтаж

Заделка промежуточной (концевой) кабельной муфты 6 кВ без огневых работ.

10.00 – 15.00

02.03;

04.03

Декоративные работы

Показ выполнения декоративного покрытия из битой плитки в виде мозаики:

- подготовка облицовываемой поверхности;

- выполнение рисунка на облицовываемой поверхности;

- нарезание плитки на геометрические элементы;

- укладка плитки на поверхность.

10.00 – 15.00

02.03;

04.03

Декоративные работы

Показ выполнения декоративного покрытия из битой плитки в виде мозаики:

- подготовка облицовываемой поверхности;

- выполнение рисунка на облицовываемой поверхности;

- укладка битой плитки по рисунку.

10.00 – 15.00

02.03;

04.03

Сварочные технологии

Показ выполнения сварочных работ на тренажере сварщика:

- имитация сварочного процесса путем получения сварочной дуги с определенной длиной и скоростью перемещения электрода;

- ведение сварочного шва при осуществлении различных способов сварки.

10.00 – 15.00

02.03;

04.03

Переработка рыбы

Выставка продукции из рыбы и морепродуктов

10.00 – 15.00

02.03;

04.03

 Сахалинский горный техникум,

г. Шахтерск, ул. Интернациональная, 16

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Вождение на автомобиле категории «В» на площадке под руководством инструкторов по практическому вождению

С 12.00

02.03 – 04.03

Обслуживание грузовой техники

Технологический процесс диагностики всех систем дизельного двигателя на стенде – тренажере действующего дизельного двигателя.

С 12.00

02.03 – 04.03

Обслуживание грузовой техники

Выявление выработки части двигателя (коленчатый вал) при помощи измерительного инструмента – микрометра (студенты 3 курса).

С 12.00

02.03 – 04.03

Обслуживание грузовой техники

Вождение на автомобиле КАМАЗ на площадке под руководством инструкторов по практическому вождению

С 12.00

02.03 – 04.03

Управление экскаватором

Рытье траншеи заданных размеров с выгрузкой породы на площадку на тренажере «Экскаватор РС-200»

С 12.00

02.03 – 04.03

 

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