На «Молодых профессионалах» проведут больше 20 мастер-классов

2, 3 и 4 марта на площадках проведения IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдут более 20 мастер-классов от профессиональных образовательных организаций островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили организаторы. Стать участником открытых мастер-классов может каждый желающий. Организаторы предполагают, что особый интерес они вызовут у островных школьников. Ребята смогут познакомиться с разными профессиями.

- У ребят будет практическая возможность попробовать себя в разных профессиях, получить практические навыки и знания и определить, что больше всего их привлекает в будущей профессии. Мы ждем всех желающих, – сказала заместитель министра образования Елена Бабина.

- Наша задача как можно раньше пробудить у ребят интерес к профессиям, - отметила Наталья Бачиу, директор департамента среднего профессионального образования, - дать им представление о том, какие бывают профессии, чтобы ребенок знал, из чего выбирать.

Как сообщалось ранее, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в Сахалинской области с 1 по 5 марта и станет самым массовым по количеству компетенций и участников. Запланировано проведение соревнований по 47 компетенциям на 21 площадке, в которых примут участие более 260 конкурсантов и 230 экспертов. Для гостей Чемпионата запланирована деловая программа.

Расписание мастер-классов