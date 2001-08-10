В 2018 году в Сахалинскую область на постоянное жительство прибыло 13 тысяч человек

В 2018 году в Сахалинскую область прибыло 24327 чел., в том числе к месту постоянного жительства 13093 чел., к месту пребывания на срок более 9 месяцев – 11234 чел. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

Из числа прибывших 45,5% выбрали новым местом жительства или временного пребывания областной центр, 9,2% - «Корсаковский городской округ», 5,5% – «Южно-Курильский городской округ», 4,6% - «Холмский городской округ», 4,3% - «Поронайский городской округ», 4,1% – «Анивский городской округ».

Причиной смены места жительства 32,9% от общего числа прибывших в возрасте 14 лет и старше указали работу, 25,4% – причины личного семейного характера, 2,6% возвратились к прежнему месту жительства.

В 2018 году в Сахалинскую область прибыло более 4000 иностранных граждан сроком на 9 месяцев и больше. Наибольшее число прибыло из стран СНГ, а именно 84,3%.

По сравнению с 2017 годом уменьшилось число прибывших из Украины. В 2018 году прибыло 473 человека, против 534 человек в 2017 году. Причиной смены места жительства 28,6% от числа прибывших из Украины в возрасте 14 лет и старше указали работу, 13,7% - обострение межнациональных отношений, 1,4% - обострение криминогенной обстановки. По сравнению с 2017 годом увеличилось число прибывших из Киргизии. В 2018 году прибыло 2066 человек, против 1246 человек в 2017 году. Причиной смены места жительства 89,6% от числа прибывших из Киргизии в возрасте 14 лет и старше указали работу, 6,2% - причины личного семейного характера.

За пределы области выбыл 24651 человек, из них 18318 - к месту жительства и 6333 человека - к месту пребывания на срок более 9 месяцев.

Наиболее привлекательными регионами для постоянного проживания сахалинцы считают Хабаровский край , Приморский край , Краснодарский край, г. Москва, Московскую область, г. Санкт – Петербург. В эти регионы выехали 4,9%, 4,7%, 4,5%, 3,1%, 1,8% и 3,0% соответственно из числа покинувших островной регион.

Выбывают из Сахалинской области в основном по причине личного семейного характера, что составляет 25,8% от общего числа выбывших в возрасте 14 лет и старше, 8,9% – в связи с работой, 7,6% – в связи с учебой, 2,2% – возвращаются к прежнему месту жительства.

Большую часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста. Из числа выбывших это 72,0%, а из числа прибывших в Сахалинскую область – 74,8%.

В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 9476 человек.

За 2018 год миграционная убыль в целом по Сахалинской области составила 324 человека. Превышение числа выбывших над числом прибывших характерно для всех муниципальных образований области за исключением городских округов «Город Южно-Сахалинск», «Корсаковский», «Курильский», «Ногликский», «Томаринский» и «Южно-Курильский», где миграционный прирост составил 1060 чел., 413 чел., 48 чел., 42 чел., 9 чел. и 180 чел. соответственно.