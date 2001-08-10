320 сахалинцев уже получили компенсации за цифровые телеприставки

В Сахалинской области 15 апреля произойдет отключение аналогового телевещания. Особенности перехода на цифру обсудили на совещании в региональном правительстве с участием главы Сахалинской области Валерия Лимаренко, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константина Носкова и его заместителя Алексея Волина, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

В режиме видеоконференцсвязи о готовности к вещанию в цифровом формате доложили все регионы Дальнего Востока. 11 февраля отключение аналогового сигнала произошло в Магаданской области. 15 апреля за ней последуют Сахалинская и Амурская области, а 3 июня – все остальные дальневосточные субъекты.

- В конце декабря в островной области завершился запуск сети станций, передающих второй мультиплекс. На всей территории региона появилась возможность смотреть еще 10 каналов в цифровом вещании, которые были доступны раньше только в Южно-Сахалинске. С 24 декабря 2018 года сахалинцы и курильчане смотрят бесплатно 20 телеканалов в отличном качестве, – отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.

В населенных пунктах, куда не поступает цифровой сигнал, на помощь придет спутниковое телевидение. Операторы, среди которых «НТВ+», МТС, «Триколор ТВ», Орион Экспресс предлагают абонентам льготные условия приобретения «тарелок» с дальнейшей возможностью бесплатного просмотра 20 каналов. Раньше такая возможность была лишь у тех, кто приобретал платные пакеты вещания спутниковых операторов. Чтобы принимать бесплатный цифровой сигнал на телевизоре старого образца, понадобится антенна дециметрового диапазона и приставка стандарта DVB-T2. Представители ведущих торговых сетей и «Почты России» подписали меморандум, в соответствии с которым на всей территории страны в крупных магазинах электроники уже сейчас, а в почтовых отделениях с 15 марта будут доступны комплекты оборудования не дороже 990 рублей.

Более 320 жителей островного региона уже получили компенсацию на приобретение оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала. Льгота выплачивается в размере фактически понесенных расходов, но не более 15 тысяч рублей. Единовременная денежная выплата предоставляется малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в поддержке. По поручению Валерия Лимаренко в льготную категорию граждан включили также неработающих малоимущих пенсионеров. Воспользоваться этой возможностью они смогут уже в марте, пояснила министр социальной защиты региона Елена Касьянова.

Без аналогового вещания в нашей стране сейчас живут более 8 миллионов человек. На сегодняшней день Сахалинская область готова к тому, чтобы тоже оставить аналог в прошлом.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков отметил, что Сахалинская область с точки зрения качества сотовой связи, Интернета, почтовой службы, является одним из самых развитых регионов в стране. Заместитель министра Алексей Волин добавил, что для перехода в цифровое будущее нужно оперативно решать все сопутствующие вопросы. Этот процесс должен пройти незаметно для людей, для чего в регионе будут работать волонтеры и горячая линия. На телефонные звонки должны отвечать специалисты, хорошо разбирающиеся в настройке телевизионных приставок и других нюансах. В случаях, когда вопрос не удастся решить дистанционно, волонтеры решат технические и другие проблемы на местах.

Напомним, перевод сетей на цифровые технологии проводится по всей стране в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы».