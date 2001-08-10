ГАИ: Сахалинские водители стали слишком часто съезжать с дорог

Госавтоинспекция Сахалинской области информирует о том, что в настоящее время самыми распространенными видами ДТП стали столкновения и съезды с дороги.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГАИ, практически все столкновения связаны с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, что является грубым нарушением ПДД, которое довольно часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Основной причиной съезда с дороги являются погодные условия и неудовлетворительное в связи с этим состояние проезжей части дороги.

Мокрый снег и разница температур, от плюсовых до минусовых показателей, способствуют образованию на автодорогах снежной каши, гололедицы. Такие факторы при неправильно выбранной скорости движения автомобиля могут способствовать заносу транспортного средства и совершению ДТП. Продолжают иметь место и происшествия с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому Госавтоинспекция в очередной раз призывает всех участников движения, сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, водителях и пешеходах, создающих помехи или грубо нарушающих требования Правил дорожного движения.

В случае владения информацией о намерении или управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения можно круглосуточно сообщать в дежурную часть СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Сахалинской области по номеру горячей линии «Нетрезвый водитель!»: (4242) 789-600.