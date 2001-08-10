Южносахалинцы заканчивают выбирать объекты для участия в инициативном бюджетировании

На главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска до конца сегодняшнего дня, 26 февраля, горожане могут принять участие в опросах и проголосовать за тот или иной объект, который, по их мнению, имеет все шансы на реализацию в рамках областной программы инициативного бюджетирования. ТИА «Острова» напоминает, что голосование заканчивается сегодня.

Для удобства жителей администраторы сайта разместили сразу несколько опросов, чтобы люди смогли выбрать те объекты, которые они хотели бы видеть в конкретной части города или в селе, в планировочном районе. Опросы были запущены 2 недели назад. По данным на утро 26 февраля, уже проголосовало свыше 620 человек.

Больше трети из них (38%) хотят, чтобы в программу инициативного бюджетирования вошли спортивные объекты. 17% опрошенных за создание скверов. Примерно поровну голосов у автомобильных парковок и площадок для выгула собак - 13% и 12% соответственно. До 10-процентного рубежа пока недотянули такие объекты, как общественная зона отдыха, культурно-досуговый центр и объект бытового обслуживания/общепита.

Результаты всех опросов будут учтены при проведении собраний с жителями городского округа. Первое состоится уже завтра, 27 февраля, в селе Старорусском в местном Доме культуры (ул. Центральная, 12) в 19.00. Всего же таких собраний будет 15.

На эти собрания приглашаются все желающие. Особенно организаторы ждут тех, кто принимал участие в вышеуказанных опросах и присылал свои идеи на электронную почту press@yuzhno-sakh (кстати, предложения от населения по данному адресу также еще принимаются). На собраниях все инициативные граждане смогут представить свои проекты. Главный критерий - это должно быть капитальное сооружение (объект), представляющее значимость для всего городского округа.

Предложения, поддержанные большинством присутствующих, станут претендентами на участие в общеобластном голосовании. Его итоги подведут в День России, 12 июня. Тогда же будут оглашены проекты-победители, которые получат на реализацию из областного бюджета по 100 миллионов рублей. От Южно-Сахалинска к участию в голосовании по результатам собраний и общественных обсуждений отберут 2 проекта.