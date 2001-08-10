Жителям Курильских островов официально «открыли» безлимитный Интернет

На острове Шикотан Курильской гряды состоялся торжественный запуск подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Курильские острова». В мероприятии приняли участие специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Новая ПВОЛС, построенная компанией «Ростелеком», соединила Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир), селами Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан). Оптическая магистраль обеспечила высокоскоростным доступом в Интернет жителей, бизнес и бюджетные организации на Курильских островах.

— Реализация данного проекта — это знаковое событие для Южных Курил, — заявил Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. — Подводная линия связи еще более прочно связывает их с Большой землей, открывает новые экономические возможности для развития региона. Одновременно проникновение высокоскоростного Интернета на отдаленные, но наши, российские, острова существенно повышает качество жизни местного населения, делая доступными для него целый комплекс информационных услуг и технологий, включая телемедицину и дистанционное образование».

Сергей Иванов также поблагодарил главу региона Валерия Лимаренко, который ранее поручил ускорить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи к островам. С этой задачей в кратчайшие сроки в сложных сейсмических и климатических условиях справилась компания «Ростелеком».

— Наше государство уделяет особое внимание вопросу развития Курильских островов, и сегодняшнее событие является еще одним тому подтверждением. Что дает линия связи жителям Курил? Это быстрое оформление документов, это онлайн-консультации с врачами, которые находятся на Сахалине или в другом регионе, это доступ школьников к мировым базам знаний. Это надежная связь с близкими, которые находятся далеко. Это новый импульс развития Курильских островов, — отметил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

— В ходе проекта «Ростелеком» проложил в сейсмоопасном районе со сложными климатическими условиями сотни километров подводного оптического кабеля по дну Охотского моря и множество наземных линий связи на Курилах, установил и смонтировал основное технологическое оборудование, — сообщил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. — Кроме того, мы полностью подготовили прибрежную телекоммуникационную инфраструктуру на островах: заменили старые сети в Курильске, Южно-Курильске и Крабозаводском на современные оптические. Курильская сеть связи надежно объединена с единой сетью связи страны.

У жителей Курильских островов появилась возможность больше не ограничивать себя в объеме скачиваемой из Всемирной сети информации. Среди ставших доступными современных телекоммуникационных услуг: скоростной безлимитный Интернет, «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение» и «Умный дом». Предприятия и государственные учреждения могут воспользоваться опциями: «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Управляемый Wi-Fi».

Проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы». Его стоимость составила 3,3 миллиарда рублей, из них 2,7 миллиарда — деньги федерального бюджета, еще 0,6 миллиарда рублей — собственные средства «Ростелекома». Кроме того, компания дополнительно инвестировала еще около 100 миллионов рублей в модернизацию инфраструктуры связи на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан.

Строительство подводной линии связи началось в июне 2018 года. Общая протяженность линии составила около 815 километров. Пропускная способность — 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности — 8 Тбит/с.