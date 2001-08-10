Членов будущей «Команды Сахалинской области» ждут до 17 марта
До 17 марта молодые управленцы могут подать заявку на участие в конкурсе «Команда Сахалинской области». Регистрация проходит с 18 февраля на официальном сайте кадрового проекта: командасахалина.рф. Там же через форму обратной связи можно получить ответы на все интересующие вопросы, напомнили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.
Кадровый конкурс, который проводится при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», был запущен по инициативе главы островного региона Валерия Лимаренко.
– Для воплощения масштабных планов по развитию региона нам нужны умные, талантливые и энергичные люди со свежими идеями и желанием сделать свой дом лучше. Благодаря кадровому конкурсу они получат возможность быстрого карьерного роста здесь, на Сахалине и Курилах, – отметил врио губернатора островного региона.
Стать частью «Команды Сахалинской области» могут специалисты с высшим образованием и студенты старших курсов вузов в возрасте от 20 до 45 лет. На дистанционном этапе конкурса, который продлится до 18 апреля, участникам предстоит заполнить анкету, пройти тестирование и написать эссе.
– В этом задании необходимо обозначить три приоритетных проблемы для островной области и предложить пути их решения, – рассказал председатель наблюдательного совета конкурса Владимир Иконников. – Конкурс проходит активно, в первые дни мы отмечаем большое количество заявок. Стоит отметить, что результаты заочного этапа станут известны только самому участнику, а для экспертов работы будут обезличены. Конкурс является прекрасной возможностью оценить свои знания и умения глазами профессионалов.
На первом этапе молодые управленцы также должны представить свои социальные проекты. Участники, наиболее успешно справившиеся с заданиями, будут приглашены на очный этап в Южно-Сахалинск. Здесь им предстоит защита проектов, контрольное тестирование. Желающим стать частью «Команды» нужно будет справиться с заданиями, моделирующими управленческую деятельность, проявить лидерские качества.
В качестве приза все участники получат электронные книги, а также право стать слушателями курса вебинаров по саморазвитию. На одном из таких занятий глава Сахалинской области Валерий Лимаренко поделится своим опытом управления международной компанией.
Наградой для победителей станут образовательные гранты – 1 миллион рублей на обучение по программам развития управленческих навыков в ведущих российских вузах. Авторы лучших волонтерских, молодежных проектов и проектов социального предпринимательства также получат гранты на их реализацию. Кроме того, победители будут включены в кадровый резерв Сахалинской области и получать возможность занять руководящие должности в правительстве области, администрациях муниципальных образований, бизнес-корпорациях.
Оценивать участников кадрового проекта будут эксперты федерального конкурса «Лидеры России». Объективность оценки также будет обеспечивать наблюдательный совет конкурса. В него вошли известные в островном регионе представители науки, искусства, бизнеса, органов власти. Среди них – доктор исторических наук Александр Василевский, народная артистка РСФСР Клара Кисенкова, председатель областной Думы Андрей Хапочкин. Основные задачи наблюдательного совета – проследить за тем, чтобы конкурс проходил честно и чтобы у всех участников были равные возможности.
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