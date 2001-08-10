В островном регионе начались мероприятия по независимой оценке учебных достижений учеников 9 классов
На Сахалине начались мероприятия по независимой оценке учебных достижений учеников 9 классов. Мониторинговые работы проходят по обязательным предметам - русскому языку и математике, сообщили ТИА «Острова» в региональном центре оценки качества образования Сахалинской области.
26 февраля более 5.300 девятиклассников островного региона написали мониторинговые работы по русскому языку, из них около 180 человек писали работу в формате государственного выпускного экзамена. На выполнение отводится 3 часа 55 минут. Мониторинговая работа проходит по процедуре основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и состоит из двух частей. По итогам выполнения школьники получат оценку.
- Для девятиклассников - это возможность проверить свои силы, а затем – скорректировать свой индивидуальный план подготовки к экзаменам. Одновременно школьники знакомятся с процедурой ОГЭ, - отметила заместитель директора регионального центра оценки качества образования, руководитель регионального центра обработки информации Лариса Попкова.
Результаты работ будут проанализированы специалистами Института развития образования. Для педагогов русского языка и математики будут выданы методические рекомендации по устранению недостатков в уровне подготовки учеников 9 классов по обязательным предметам.
1 марта девятиклассники напишут мониторинговую работу по математике.
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