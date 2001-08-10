Монтаж временной теплотрассы в Луговом закончат до конца недели

Строительство временного трубопровода для теплоснабжения Лугового выполнено наполовину. К настоящему времени смонтировано более 500 метров. Напомним, строительство временного объекта позволит вывести в отопительный сезон существующий аварийный участок из эксплуатации и до завершения отопительного сезона обеспечить стабильную подачу тепла в планировочный район, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской коммунальной компании.

Общая протяженность трубопроводов временной теплотрассы 840 метров, из них 520 метров трубы предоставлены с областного резерва материальных ресурсов Сахалинской области. Работы выполняются с опережением графика.

На участок производства работ продолжается подвоз трубопроводов. Сотрудники Управления по делам ГО ЧС Южно-Сахалинска оказывают полное содействие реализации мероприятий.

Полностью завершить монтаж планируют до конца текущей недели, затем будет выполнена врезка временной теплотрассы в действующую. Для этого потребуется временное отключение подачи теплоносителя. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, эти работы проведут при наиболее благоприятном температурном режиме наружного воздуха. Информация о дате и времени будет размещена в СМИ дополнительно.

В межотопительный период аварийный участок магистральной теплотрассы, питающей планировочный район, будет реконструирован, и уже в следующем отопительном сезоне он вернется в работу. Временная теплотрасса будет демонтирована.