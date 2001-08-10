В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги работы ЖКХ в 2018 году

Итоги развития жилищно-коммунального хозяйства и транспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2018 год подвели на совещании в администрации областного центра. Мероприятие прошло под председательством мэра города Сергея Надсадина, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

С основным докладом выступил директор департамента городского хозяйства (ДГХ) Николай Никакошев:

- В прошлом году большой объем работ проведен в части содержания улично-дорожной сети и автомобильных дорог. Так, один переулок и две улицы в частной жилой застройке обзавелись асфальтобетонным покрытием. Для повышения степени безопасности дорожного движения на дороге Южно-Сахалинск - Синегорск установлено более километра дорожного ограждения барьерного типа. Модернизирован 81 светофорный объект: заменены контроллеры, установлены современные энергоэффективные светодиодные лампы и табло обратного отсчета. Автономными светофорами типа Т7 оборудованы 17 пешеходных переходов. Завершен первый из трех этапов внедрения в Южно-Сахалинске адаптивной системы управления дорожным движением «Умный светофор». Проведен капитальный ремонт 15 объектов жизнеобеспечения, 52 многоквартирных домов, 36 муниципальных квартир и 24 квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, по данным докладчика, в 2018 году газифицированы 970 домов, в том числе 10 многоквартирных. В Новой Деревне и Новоалександровске к газу подключены 28 домовладений.

Также большая работа в прошлом году проведена в части благоустройства. Отремонтировано 10 км проездов и подъездных путей к социальным объектам. В 2018 году в городе высажено более 550 деревьев, почти 30 тыс. кустарников и 345 тыс. цветов. За анализируемый период ликвидированы 72 несанкционированные свалки, для жителей частного сектора приобретено 107 контейнеров, проведены работы по очистке водоохранной зоны реки Рогатки. Введены в эксплуатацию 45 электронно-информационных табло, модернизирован портал работы пассажирского городского автотранспорта, оптимизирована маршрутная сеть областного центра.

С 2018 года к основным задачам ДГХ относится организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа.

- Проведенный на городском полигоне ТБО мониторинг (184 исследования) позволил сделать вывод, что экологическая ситуация там не ухудшилась. В части мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха в городе можно отметить устойчивую тенденцию изменения концентраций загрязняющих веществ. Так, среднегодовые концентрации диоксида серы и сероводорода снизились на 50%, сажи - на 75%, снижена концентрация хрома, цинка, свинца, никеля, марганца, - отметил в своем содокладе заместитель директора ДГХ Алексей Римша.

О работе МКП «Городской водоканал» в 2018 году перед присутствующими отчитался начальник предприятия Николай Родин. По его данным, за год 16,38 млн куб. метров сточных вод очищено на очистных сооружениях канализации. Капитально отремонтированы ограждение водозабора «Рогатка», сети водоснабжения и канализации 34 многоквартирных домов и одного детского сада - всего 1892 метра. Отремонтированы 38 пожарных гидрантов, 47 задвижек, 67 погружных насосов, 170 колодцев, 52 водозаборные колонки. Промыто 28,5 км сетей водопровода, переложено 100 метров сетей канализации, 3,7 км сетей водоснабжения и 4,9 км сетей водоотведения.

По данным МУП «Электросервис», в 2018 году произведен ремонт 75 линий электропередачи и оборудования 12 трансформаторных подстанций. Произведена реконструкция 19 кабельных линий 0,4 кВ на жилые дома общей протяженностью 3,5 км. В планах на 2019 год провести ремонт 80 кабельных линий по 28 дворовым территориям. В рамках инвестиционной программы на этот год - реконструкция 27 линий электропередачи (включая кабельные и воздушные), питающих многоквартирные жилые дома и районы, общей протяженностью 20 км. Проведена реконструкция наружного освещения 33 дворовых территорий, 43 улиц протяженностью 46,2 км. Также в планах на 2019 год - реконструкция наружного освещения на 29 дворовых территориях и 46 улицах Южно-Сахалинска, увеличение сетей наружного освещения на 33,9 км. Количество внеплановых отключений за 2018 год уменьшилось на 21%. Внедрена система диспетчеризации новых ПС 35 кВ с организацией системы телесигнализации, телеизмерения, телеуправления с диспетчерского пункта МУП «Электросервис», что значительно позволяет минимизировать время отключения потребителей.

Как сообщили в АО «Сахалинская коммунальная компания», в 2018 году заменено и капитально отремонтировано 15,4 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, а также 1,3 км сетей водоснабжения и водоотведения. За анализируемый период выявлено 1209 повреждений, из них устранено 1151. Стоит отметить, что с каждым годом число выявляемых повреждений снижается благодаря проводимым капитальным ремонтам сетей. Также снижается количество обращений потребителей. В 2018 году на насосных станциях и котельных технологических нарушений не выявлено.

Подводя итоги совещания, Сергей Надсадин оценил работу городского хозяйства в целом как удовлетворительную:

- Для города ЖКХ - одна из ключевых отраслей. От нее во многом зависят комфорт, развитие и качество жизни горожан. Нам есть над чем работать. Так, в части теплоснабжения областного центра будет проведено служебное расследование. Недопустимо, что в XXI веке в зимний период во время аварийных ситуаций приходится отключать тепло в десятках домов - это преступление. Хочу отметить хорошую работу коллективов и руководителей муниципальных предприятий «Электросервис», «Транспортная компания» и «Зеленый город». Хоть часть задач остается нерешенной, есть проблемные вопросы, но работа предприятий организована неплохо. Немаловажной является и оценка гостей областной столицы, которые положительно отзываются о благоустройстве и привлекательности нашего города.