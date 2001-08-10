В островной столице мониторят исполнение правил перевозки ТБО

Повысить контроль за перевозкой мусора в черте города - такая задача стоит перед специалистами департамента общественной безопасности и контроля Южно-Сахалинска в связи с участившимися жалобами на нарушения со стороны жителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

По итогам минувшего рейда сотрудники администрации выявили около десятка нарушителей и приняли необходимые меры реагирования. Одно из первых профилактических мероприятий состоялось в частном секторе областного центра, в районе «Слезы». Там представители департамента ожидали мусоровозы, которые направлялись на свалку выгружать твердые бытовые отходы. По действующим нормам водители неспециализированных большегрузов обязаны укрывать содержимое кузова, если нет закрытого контейнера для перевозки, чтобы избежать выпадания мусора на проезжую часть и тротуар. Однако не все проявили ответственность - в 8 случаях перевозимый мусор не был зафиксирован должным образом.

Специалисты департамента сопровождали нарушителей, отмечали номера машин, а затем останавливали мусоровозы при въезде на свалку и проверяли необходимые документы, в том числе путевые листы с указанием маршрута. В большинстве случаев ревизоры ограничились профилактическими беседами о недопустимости такого подхода к работе и возможных санкциях. Тем, кто управляет транспортным средством, может грозить штраф в несколько тысяч рублей, а юридическому лицу, которому принадлежит машина, придется заплатить уже свыше 100 тысяч рублей. Причем при повторном нарушении суммы возрастают.

Подобные рейды, как отметили в департаменте общественной безопасности и контроля, продолжатся и в будущем. Специалисты планируют организовать мониторинг исполнения правил не только по дороге на городскую свалку, но и в местах сбора ТБО.

Сообщить о фактах нарушений можно, прислав фото (где виден номер нарушителя и есть привязка к местности) на электронную почту uobik@yuzhno-sakh.ru или позвонив по телефону 300-809, доб.12.