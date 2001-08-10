Южно-сахалинским семьям с детьми напомнили о мерах социальной поддержки
Администрация Южно-Сахалинска продолжает реализацию ряда адресных мер поддержки населения, формируя тем самым комфортную социальную среду для жителей городского округа. Сегодня город за счет средств своего бюджета предоставляет ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим несовершеннолетних детей, напомнили ТИА «Острова» в мэрии:
- материальная помощь семьям при рождении одновременно трех и более детей;
- доплата к ежемесячному пособию на ребенка семьям, имеющим детей, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, и детей, которым назначена пенсия по инвалидности;
- единовременная денежная выплата к 1 сентября детям, получающим пенсию по инвалидности, и детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
- материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- материальная помощь семьям, имеющим несовершеннолетних детей, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- материальная помощь на оплату стоимости проезда детям из социально незащищенных семей к месту отдыха и оздоровления за пределы Сахалинской области на территории Российской Федерации;
- льготный проезд учащимся муниципальных общеобразовательных организаций (в 2018 году эта мера поддержки была оказана почти 28 тысячам южно-сахалинских школьников).
Отметим, что все муниципальные меры социальной поддержки носят заявительный характер. В прошлом году их получили 353 южно-сахалинские семьи, имеющие несовершеннолетних детей. Более подробную информацию о том, как ими воспользоваться,можно узнать у специалистов департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска по телефонам: 300-714, 300-720.
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