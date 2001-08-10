Сахалинские нейрохирурги внедряют новый вид операций, избавляющих пациентов от боли

Специалисты Сахалинской областной клинической больницы осваивают новый вид высокотехнологичной медицинской помощи. Операции на спинном мозге помогают пациентам с сильными болевыми ощущениями после травм, инсультов, инфекционных заболеваний.

Квоты на оказание этого вида медицинской помощи в 2019 году областная клиническая больница получила по инициативе главы островного региона Валерия Лимаренко.

– Во многих сахалинских клиниках имеется специализированное оборудование, которое позволяет проводить самые сложные операции и обследования, – отметил врио губернатора области. – В дальнейшем работа по оснащению островных медицинских учреждений самой современной техникой будет продолжена. Не менее важно уделять внимание привлечению лучших специалистов, для этого приняты принципиальные решения по увеличению заработной платы врачам на 30 процентов и выплате самых высоких подъемных.

Новый высокотехнологичный метод заключается в прямом электрическом воздействии на спинной мозг, в результате чего блокируются болевые импульсы. Для этого используются электроды, которые вживляются в организм, и высокочастотный электростимулятор, закрепляющийся на одежде.

– Электростимуляции блокируют болевые импульсы, благодаря чему человек может спокойно жить и заниматься привычными делами, – рассказала врач-нейрохирург областной клинической больницы Алёна Францыско. – Во всех федеральных клиниках большие очереди на подобные операции, поэтому раньше жителям островной области приходилось высокотехнологичной помощи год и дольше.

Операция длится около 30 минут и проводится под местной анестезией. Высокотехнологичную медпомощь сахалинские пациенты будут получать бесплатно.

Стоит отметить, что ранее островные специалисты начали устанавливать низкочастотные электростимуляторы, но высокочастотные дают лучший эффект и, в отличие от первых, не имеют ограничений по сроку действия. Осваивая новый метод, сахалинские нейрохирурги прошли повышение квалификации в Новосибирском медицинском центре.

Среди первых пациентов, опробовавших высокотехнологичное лечение, Анастасия Фостиченко.

– Боли в спине у меня около семи лет, в последние три года они усилились. Предложили поставить электростимулятор, я согласилась. Тестирование прошло удачно. Я впервые за долгое время почувствовала облегчение. Теперь жду операции по установке постоянного стимулятора. Удобно, что не надо никуда для этого ехать, – поделилась пациентка Анастасия Фостиченко.

Методика по установке нейростимуляторов появилась в мировой практике около двух лет назад. Для региональной медицины внедрение подобных операций является прорывом.

– Клинические испытания по этому методу завершились только в 2016 году, он показывает очень высокую эффективность. Человек может вернуться к нормальной жизни, – отметил заведующий нейрохирургическим отделением Сахалинской областной клинической больницы Андрей Антонов. – Система имеет накопительную функцию. Например, когда пациент ложится спать, он может просто отключить стимулятор.