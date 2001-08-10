Водители автобусов Южно-Сахалинска надели маски
В автобусном парке Южно-Сахалинска борются с гриппом и ОРВИ дополнительной дезинфекцией. За смену в МУП «Транспортная компания» обрабатывают дезинфекционными средствами свыше 160 автобусов. Это одна из мер профилактики распространения ОРВИ и гриппа, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Напомним, вирусы гриппа распространяются по воздуху (при кашле, чихании и т. п.). При этом вирус может оставаться активным на поверхностях предметов. Как рассказали на муниципальном предприятии, расширенная дополнительная санитарная обработка автобусов проводится с начала эпидемиологического сезона и продлится до спада заболеваемости. В эти дни мойка предприятия работает в усиленном режиме. После каждого рейса проводится обработка поручней, спинок кресел, окон, полов, входных зон и других элементов салона автобуса специальными дезинфицирующими средствами. На предприятии заблаговременно сформирован их запас.
Аналогичные рекомендации направлены департаментом городского хозяйства и в адрес частных перевозчиков, задействованных на городских автобусных маршрутах.
Для сотрудников автотранспортного предприятия предрейсовый осмотр также ведется с учетом условий превышенного пика сезонных заболеваний. При первых признаках недомогания работник отправляется медиком на больничный.
- Конечно, как руководитель, я заинтересован в том, чтобы наши сотрудники болели реже, и поэтому мы совместно с городской поликлиникой № 1 организовали возможность для желающих привиться от гриппа до начала холодного сезона, - отметил директор МУП «Транспортная компания» Александр Подолян. - Мы не первый год вакцинируем сотрудников на предприятии. На это раз привили почти 400 человек. Сейчас нам удается избежать массовых заболеваний у себя в коллективе.
Рекомендации специалистов носить и регулярно менять на смене медицинские маски для водителей и кондукторов МУП «Транспортная компания» учитываются, но не являются обязательными для всех. На предприятии подчеркивают, что практически во всех муниципальных автобусах оборудована штатная система кондиционирования, которая позволяет свести риск заражения персонала к минимуму, также рабочее место водителя, как правило, отделено от пассажирского салона.
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