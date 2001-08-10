На Южных Курилах людям выдали новые квартиры

Власти намерены вдвое увеличить темпы жилищного строительства на Южных Курилах. Об этом заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Южно-Курильский район. 27 февраля в торжественной обстановке врио губернатора вручил местным жителям ключи от новых квартир и поздравил их с новосельем, сообщили ТИА «Острова» в его пресс-службе.

Два современных четырёхэтажных дома на улице Океанской районного центра - это 30 квартир и около 3 тысяч квадратных метров жилья. Оба дома имеют прочную железобетонную конструкцию и были построены по программе социально-экономического развития Курильских островов. Хозяевами новых квартир стали переселенцы из аварийного жилья. У семьи Карповых - четверо детей. Переезда в новое жилье ждали несколько лет и сегодня получили ключи от четырёхкомнатной квартиры.

- Мы жили в доме, которому более 50 лет, в стесненных некомфортных условиях. Спасибо руководству области, наконец-то дети смогут выбрать себе по комнате. Очень довольны, прекрасная квартира, теплая, светлая, - поделились новоселы.

Как отметил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, в ближайшие пять лет темпы жилищного строительства на Южных Курилах должны быть увеличены вдвое.

- До 2025 года необходимо ввести в эксплуатацию на островах 42 тысячи квадратных метров жилья. Это позволит не только продолжить переселение из аварийных домов, но и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а так же обеспечить квартирами приезжих специалистов, решая тем самым кадровые проблемы района, - сказал Валерий Лимаренко.

Обращаясь к новоселам, глава муниципального образования Вячеслав Власенко отметил, что масштабное строительство новых жилых домов в Южно-Курильском районе будет вестись по графику.

- Руководитель области поставил перед нами задачу – ежегодно возводить по 6 тысяч квадратных метров жилья. Думаю, это нам по силам. При поддержке региональных властей мы сможем обеспечить обозначенные темпы сноса аварийного жилья и строительства нового, - сказал Вячеслав Власенко.

Вручив ключи новоселам, Валерий Лимаренко вместе с ними осмотрел квартиры. Строительство велось под ключ: поклеены обои, уложен линолеум, установлена сантехника, водонагреватели и электроплиты. Жилые помещения просторные, имеют большие окна и высокие потолки. Подъезды оборудованы пандусами. Новостройки имеют одно-, двух-, трех-, и четырехкомнатные квартиры.

В планах на этот год построить еще один новый дом на улице Океанской в Южно-Курильске, а также 8 арендных новостроек в селе Отрадном. На острове Шикотан планируется ввести в эксплуатацию 3 арендных дома – два на улице Студенческой в селе Малокурильском и один в селе Крабозаводском на улице Ключевой. Всего будет сдано около 10 тысяч квадратных метров жилья. Отметим, что финансирование строительства ведётся за счет бюджетов всех уровней.