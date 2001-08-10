Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2019
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17:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Южных Курилах людям выдали новые квартиры

На Южных Курилах людям выдали новые квартиры

Власти намерены вдвое увеличить темпы жилищного строительства на Южных Курилах. Об этом заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Южно-Курильский район. 27 февраля в торжественной обстановке врио губернатора вручил местным жителям ключи от новых квартир и поздравил их с новосельем, сообщили ТИА «Острова» в его пресс-службе.

Два современных четырёхэтажных дома на улице Океанской районного центра - это 30 квартир и около 3 тысяч квадратных метров жилья. Оба дома имеют прочную железобетонную конструкцию и были построены по программе социально-экономического развития Курильских островов. Хозяевами новых квартир стали переселенцы из аварийного жилья. У семьи Карповых - четверо детей. Переезда в новое жилье ждали несколько лет и сегодня получили ключи от четырёхкомнатной квартиры.

- Мы жили в доме, которому более 50 лет, в стесненных некомфортных условиях. Спасибо руководству области, наконец-то дети смогут выбрать себе по комнате. Очень довольны, прекрасная квартира, теплая, светлая, - поделились новоселы.

Как отметил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, в ближайшие пять лет темпы жилищного строительства на Южных Курилах должны быть увеличены вдвое.

- До 2025 года необходимо ввести в эксплуатацию на островах 42 тысячи квадратных метров жилья. Это позволит не только продолжить переселение из аварийных домов, но и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а так же обеспечить квартирами приезжих специалистов, решая тем самым кадровые проблемы района, - сказал Валерий Лимаренко.

Обращаясь к новоселам, глава муниципального образования Вячеслав Власенко отметил, что масштабное строительство новых жилых домов в Южно-Курильском районе будет вестись по графику.

- Руководитель области поставил перед нами задачу – ежегодно возводить по 6 тысяч квадратных метров жилья. Думаю, это нам по силам. При поддержке региональных властей мы сможем обеспечить обозначенные темпы сноса аварийного жилья и строительства нового, - сказал Вячеслав Власенко.

Вручив ключи новоселам, Валерий Лимаренко вместе с ними осмотрел квартиры. Строительство велось под ключ: поклеены обои, уложен линолеум, установлена сантехника, водонагреватели и электроплиты. Жилые помещения просторные, имеют большие окна и высокие потолки. Подъезды оборудованы пандусами. Новостройки имеют одно-, двух-, трех-, и четырехкомнатные квартиры.

В планах на этот год построить еще один новый дом на улице Океанской в Южно-Курильске, а также 8 арендных новостроек в селе Отрадном. На острове Шикотан планируется ввести в эксплуатацию 3 арендных дома – два на улице Студенческой в селе Малокурильском и один в селе Крабозаводском на улице Ключевой. Всего будет сдано около 10 тысяч квадратных метров жилья. Отметим, что финансирование строительства ведётся за счет бюджетов всех уровней.

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