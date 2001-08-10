У юго-восточного побережья Сахалина не осталось безопасных мест для рыбной ловли
28 февраля у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы), том числе в заливе Мордвинова, под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха ожидаются подвижки и взломы припая. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области призывает граждан не рисковать жизнью и выбирать для рыбалки только внутренние водоёмы.
Безопасной считается толщина ледового покрова 10 см на пресных водоёмах и 15 см на водоёмах с солёной водой. Измерить толщину льда под силу всем любителям зимней рыбалки – достаточно пробурить отверстие и приложить к стенке линейку, либо другой предмет, длина которого известна. Кроме того, при обнаружении внешних признаков непрочного льда (тёмный оттенок, пористая структура, выступающая вода), следует отказаться от мысли выйти на него и остановить окружающих вас людей. Это спасёт им жизнь.
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