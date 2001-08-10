На Курилах построят новые социальные объекты
В Южно-Курильске построят новые здания для больницы и школы. Соответствующие поручения дал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко во время двухдневной рабочей поездки в муниципалитет, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
Главный врач центральной районной больницы Наталья Савочкина показала Валерию Лимаренко небольшое здание, где сегодня под одной крышей расположены несколько отделений, включая родильный дом и поликлинику. Глава региона познакомился с персоналом и пациентами учреждения, расспросил курильчан о проблемах и пожеланиях. Среди наиболее часто звучавших просьб - расширение больничных площадей, а также приобретение нового лечебного и диагностического оборудования.
– Наша главная задача – улучшение здоровья островитян и увеличение продолжительности их жизни. Для этого мы намерены модернизировать систему здравоохранения региона. Принято решение о строительстве нового корпуса для больницы в Южно-Курильске. Я дал поручение главе района в течение месяца найти место под размещение этого важнейшего социального объекта, - отметил Валерий Лимаренко.
Изыскания и проектирование здания центральной районной больницы начнутся в ближайшее время, строительство стартует в 2021 году, а откроется новый объект уже в 2023 году. В новом корпусе по предварительной информации разместятся роддом, отделения хирургии, гинекологии, педиатрии и терапии.
Во время встречи врачи рассказали главе региона о необходимости покупки компьютерного томографа. Еще одна просьба, озвученная хирургом Южно-Курильской ЦРБ Андреем Галкином, связана с необходимостью установки барокамеры. Аппарат нужен для лечения кессонной болезни у водолазов. На Курилах живет немало людей этой профессии. В обоих случаях глава региона одобрил планы медиков, отметив, что такое оборудование необходимо приобрести.
Также Валерий Лимаренко напомнил медикам о предстоящем повышении заработной платы. С 1 апреля у врачей она вырастет на 30 процентов, а у среднего медицинского состава – на 10 процентов.
Еще один объект, который в поездке посетил врио губернатора области – средняя общеобразовательная школа Южно-Курильска. Сейчас здание требует реконструкции, кроме того, решено построить новую школу, рассчитанную на 550 мест.
Это будет учреждение, соответствующее всем современным требованиям, с двумя спортивными залами, кабинетами изучения технологии, административно-бытовыми помещениями. Также предусмотрены актовый зал, пищеблок, медицинская комната, библиотека и технические помещения.
На школьном дворе обустроят физкультурную зону с беговыми дорожками, сектором для прыжков в длину и высоту, площадками для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис, занятий гимнастикой, а также раздевалками с санузлами. Кроме того, школа Южно-Курильска получит гараж на 6 школьных автобусов и дизель-генераторную установку.
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