На Сахалине пройдут региональные соревнования по робототехнике
Южно-Сахалинск примет 2-й этап всероссийских соревнований по робототехнике ИКаР. Он пройдет 2-3 марта на базе МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества». Участие в региональном этапе примут 13 команд школьников Анивского, Корсаковского, Охинского, Ногликского, Тымовского, Поронайского районов, а также Южно-Сахалинска.
Как рассказали ТИА «Острова» в департаменте образования, Дворец детского (юношеского) творчества выступил инициатором проведения на региональном уровне всероссийского этапа соревнований по робототехнике, чем заслужил право принимать у себя это мероприятие. И в течение двух дней он станет главной площадкой в области, где юные инженеры продемонстрируют свои умения. Соревноваться ребята будут в нескольких номинациях:
- «ИКаР-старт» - для детей начальной школы. Команды представят исследовательский проект с действующей моделью робота в соответствии с темой сезона «Россия инженерная: от идеи до воплощения» и робота для прохождения соревновательной трассы роботура «По следам великих изобретений».
- «ИКаР-классик, профи» - для детей 3-5-х (младшая группа) и 6-11-х классов (старшая группа). Тема соревнований в данной номинации посвящена механической сборке изделий (клонов) с помощью интеллектуальных роботов.
Интересный момент: для подготовки к выступлению на данных соревнованиях школьники должны были побывать на производствах, описать в инженерных книгах действующие модели автоматизации, предложить свои идеи для роботизации производства. Так, ребята из Южно-Сахалинска посетили сначала кофейню, где познакомились с принципом работы агрегата по обжарке зерен и оборудования по автоматической упаковке продукции, а затем съездили в Невельск на экскурсию на комплекс по переработке морепродуктов, в модульном цехе которого изучили технологические линии, оперативно настраиваемые на переработку улова конкретного судна. Так родились проекты «Рыбоперерабатывающий цех», «Автоматизированная линия по механической сборке изделия», «Сборочные автоматы». Кроме того, в рамках нынешнего регионального этапа Всероссийских робототехнических соревнований «Инженерные кадры России» ребята из Дворца детского (юношеского) творчества представят проект заочного конкурса «ИКаР-энерджи» по теме «Умные сети электроснабжения». Для этого детям предстояло построить модель гибридной системы электроснабжения, где должны быть предусмотрены функция автономной адаптации под изменения внешних факторов и хотя бы два источника электроэнергии (один из которых - водородный топливный элемент).
Робототехнический проект «Гончарный цех» в номинации «ИКаР без границ» по теме «Создаем будущее, сохраняя традиции» покажут учащиеся Дворца из числа детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для гостей соревнований 2 марта с 11.00 до 13.00 в ДД(Ю)Т будут работать также тематические интерактивные площадки, где все желающие смогут окунуться в атмосферу технического творчества и изобретательства: «Юный исследователь», «Мой первый робот», «Мозговая битва». В рамках тематического робототехнического проекта «Гончарный цех» обучающиеся объединения «Гончарная мастерская» проведут для желающих мастер-классы по лепке из глины. Гости также увидят работы участников творческого конкурса «ТехноАрт» в двух номинациям «ИЗО» и «ДПТ».
В этот же день зрители смогут посмотреть первый раунд соревнований номинации «ИКаР-классик», который начнется в 12.30 в выставочном зале.
Два насыщенных дня ребята проведут не просто так: они будут сражаться за право представлять Сахалинскую область в Москве на Всероссийском «ПроФесте», который пройдет 20-22 марта.
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