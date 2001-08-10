Начальник диспетчерской службы южно-сахалинского водоканала назвала коллектив слаженным и самоотверженным
На сегодняшний день МКП «Городской водоканал» обслуживает свыше 70 объектов в Южно-Сахалинске, Весточке, Дальнем и Луговом и обеспечивает подъем и подачу воды населению и предприятиям, а также отведение сточных вод.
Ежедневно информация о работе каждого объекта попадает в сердце предприятия - диспетчерскую службу. На протяжении 33 лет ее возглавляет Ольга Найчук.
В круглосуточном режиме она и еще пятеро диспетчеров посменно координируют работу ремонтных бригад, общаются с абонентами предприятия, выполняют множество других обязанностей.
- День не замечаешь: работа интересная, живая, никогда не соскучишься! Бывает, что в отпуске хочется поскорее выйти, - делится Ольга Викторовна. - От нас во многом зависит стабильное безаварийное проживание в городе, мы работаем на благополучие его жителей.
Рабочий день начальника службы длится с 8.30 до 17.00. Это если все спокойно. Но спокойно бывает не всегда, в Южно-Сахалинске километры ветхих сетей, некоторые участки построены еще японцами. При возникновении аварий горожане нередко выплескивают свое возмущение на диспетчеров.
- Бывает, некорректно поговорят, а потом через некоторое время позвонят и извинятся. Бывает редко, что благодарят. Очень рады и очень удивляемся этому, - рассказывает Ольга Викторовна.
Сегодня городская администрация развивает предприятие, закупает для него новую технику. Но молодежь не спешит осваивать непростую профессию коммунальщика. Например, не хватает аварийных бригад. Они трудятся в любое время суток и любую погоду. Зимой грунт промерзает почти на два метра, а порыв нужно устранить несмотря ни на что. Желающих работать в таких условиях немного. Основная часть сотрудников - старожилы, отдавшие предприятию не один десяток лет. Коллектив Ольга Викторовна называет слаженным и самоотверженным.
Сейчас в «Городском водоканале» запущен пилотный проект по диспетчеризации объектов, когда оперативная информация о состоянии насосной станции выводится прямо на компьютер диспетчера. Переход на автоматическое управление, уверена Ольга Найчук, повысит эффективность работы предприятия:
- Когда коммунальных проблем меньше, и жизнь становится комфортной!
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