Команда СахГУ примет участие в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы»
Команда Сахалинского госуниверситета примет участие в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом ТИА "Острова" сообщили в вузе.
В состав команды вошли студенты из Политехнического и Южно-Сахалинского педагогического колледжей, александровск-сахалинского и охинского филиалов, а также из Института естественных наук и техносферной безопасности – всего 64 молодых профессионала.
Подготовка к очередному конкурсу включает в себя актуализацию теоретических знаний и практические занятия вместе с преподавателями. Пока одни готовят проекты конспектов уроков и отрабатывают навыки в программах графического дизайна, другие на практике шлифуют технику сварочных работ.
Студентам Сахалинского госуниверситета предстоит доказать свое профессиональное мастерство сразу в 11 дисциплинах («компетенциях»), от «Дошкольного воспитания» и «Электромонтажа», до «Туризма» и «Спасательных работ». В последней дисциплине участниками станут будущие спасатели, которые уже сейчас реализуют свои навыки в пожарно-спасательном отряде СахГУ. На протяжении нескольких дней им предстоит продемонстрировать свои способности в пожарной безопасности, оказании первой медицинской помощи, защите людей в чрезвычайных ситуациях и в работе на высоте.
– Сейчас мы активно тренируемся на скалодроме, отрабатываем вязку узлов с открытыми и закрытыми глазами, работаем над элементами альпинизма. Доводим каждое свое движение и каждый элемент до автоматизма. Ведь в будущем от нашей подготовки будет зависеть жизнь людей, – говорят студенты СахГУ.
Одной из конкурсных площадок чемпионата станет Южно-Сахалинский педагогической колледж СахГУ. Здесь будет организована профориентационная работа и пройдут мастер-классы для школьников города и области.
– Все наши площадки оснащены необходимым оборудованием, и мы ждем победных выступлений наших студентов. – говорит директор ЮСПК СахГУ Елена Казанцева.
На протяжении нескольких месяцев опытные педагоги колледжа упорно тренировали студентов для участия в предстоящем чемпионате. 44 участника прошли отборочный этап и готовы на высоком уровне продемонстрировать свои профессиональные навыки.
Директор Политехнического колледжа СахГУ Сергей Шаров также нацеливает своих учащихся на достижение высоких результатов:
– Сами студенты последние несколько месяцев готовятся к региональному конкурсу буквально днем и ночью, – говорит он. – Мы задействуем для подготовки не только площадки колледжа, но и наших социальных партнеров, используя передовое оборудование.
Команда Сахалинского государственного университета уже на протяжении четырех лет принимает участие в региональном этапе чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В национальном финале конкурса, который проходил в островном регионе летом 2018 года, она показала достойный результат и уровень подготовки.
– Очень важно, что на многих конкурсных площадках присутствуют и будущие работодатели, которые при выпуске из образовательной организации могут предложить студентам не только стажировку на своем предприятии, но и дальнейшее трудоустройство. Мы не сомневаемся, что наши ребята покажут высокий уровень и настоящее мастерство. Желаю студентам удачи и терпения. – подытожил и. о. ректора СахГУ Олег Федоров.
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